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「#テレビ東京」のニュースまとめ
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テレビ東京に関する情報を記事化。番組情報、発表会、インタビューなど。
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「フジテレビ特需」の反動鮮明 民放キー局5社4～6月決算、フジ黒字化・他局スポット収入大幅減
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4月クール世帯視聴率、ゴールデン帯でテレ東がフジを上回る
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「おうちに帰ってきた時…」M!LK塩崎太智が相手に求める“譲れない条件”
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「5万円くらいの…」M!LK塩崎太智、過去にあげたことのあるプレゼントを告白
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テレ東、ゴールデン視聴率がフジに0.1ポイント差まで迫る 4月クール、フジが前年同期比0.5ポイント減
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『MUSIC AWARDS JAPAN』が1位、『テレ東音楽祭』FIELD OF VIEW×ダチョウにも反響＝6月度テレビ番組ポスト数ランキング
2026/07/30 17:34
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テレビ屋の声 第106回 『シナぷしゅ』飯田佳奈子統括P、赤ちゃんと社会をつなぐコンテンツ作り エンタメの力で「子どもや子育てにもう少し寛容な社会に」
2026/07/26 09:00
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小雪、稲垣吾郎と18年ぶりに共演して思ったこと「現場に入らせていただいて…」
2026/07/23 19:30
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稲垣吾郎が「すごく頼もしい座長」と絶賛する俳優とは「周囲への気遣いが本当に素晴らしくて」 7月期ドラマでゴールデン帯連ドラ単独初主演
2026/07/23 18:15
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テレビ東京が描く、IPビジネスの次の一手 - 「作品とファンに向き合う」海外展開とは
2026/07/20 11:00
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水上恒司、『シナントロープ』は「宝のような日々」 回収しきれていない伏線「回収させてください!」
2026/07/08 19:50
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「人権侵害ではないが、番組制作のセンスは悪い」テレ東『※女性は見ないでください』BPO青少年委で議論
2026/07/08 05:00
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見た目も中身も“ザ・女子”、ドライな先輩に寄せる思い…姫宮役演じる小栗有以が役柄に感じた“似ている点”と“似ていない点” ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』記者会見
2026/07/07 20:10
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潔癖で匂い対策が完璧の無臭男である同期が汗だくに。その匂いを嗅ぐと…他人の匂いから心の声を読み取れる彩芽の同期・宮嶋役演じた藤林泰也が役柄に抱いた印象とは ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』記者会見
2026/07/07 18:10
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ドライな同期、妄想の中で自分を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明…ゆいかれんが「人に壁を作って生きてきた奥手でお人好しな女の子」役を演じる上で意識したこととは ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』記者会見
2026/07/07 11:15
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牛乳の賞味期限を5日から2週間に延ばした立役者とは...? 「よくあんな発想が」「日本の技術の進化がスゴすぎる」と驚がくの声多発『知られざるガリバー』
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AIと友だち芸人バラエティ、AI恋愛密着ドキュメンタリー、AI裁判官ドラマ…テレビが描く「AI時代」の現在地
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既婚男性との行為を配信サイトで生配信、密会現場に乗り込んできた妻を返り討ちに…慶太の不倫相手・エレナ役演じる箭内夢菜が注目してほしい「不倫相手としてではないエレナの立場」とは ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見
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愛人と不貞行為の生配信を行う裏の顔、裏切りを知った妻が密会現場に乗り込んできて…「売れる要素が盛りだくさん」の作品で本庄慶太役演じる渡邊圭祐が撮影を回顧 ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見
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「歌のお姉さんが決まったからだと言われますが…」 はいだしょうこ、宝塚を4年で退団した本当の理由「思い残すことはないな」
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鈴木福、“元子役”からの脱却 『惡の華』で傷を背負った複雑な人物を成立させた俳優としての進化
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包丁を掲げ、叫び、灯油を浴びる――あの＆鈴木福『惡の華』夏祭りの事件は“愛の告白”であり“SOS”だった
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2026年春ドラマ22作を“視聴率無視”でガチ採点「今春トップクラスの脚本・演出・映像」「女性5人で固めた鉄板の布陣」「TBS金曜ドラマの得意ジャンル」
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「今春ドラマトップの主要キャスト」「意外性と没入感」「一枚上のクオリティ」2026年春ドラマのオススメ5作は? ドラマ解説者が22作の傾向を徹底分析「見たことのない設定」「ファンタジー乱発の現実と未来」
2026/05/02 18:00
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テレビ屋の声 第106回 『シナぷしゅ』飯田佳奈子統括P、赤ちゃんと社会をつなぐコンテンツ作り エンタメの力で「子どもや子育てにもう少し寛容な社会に」
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日曜トライアル 第30回 若年層の7割が平日ほぼ見ていない衝撃…「テレビ離れ」という言葉で片付けていいのか 配信時代の実情から読み解く【バズワード検証】
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