見た目も中身も“ザ・女子”、ドライな先輩に寄せる思い…姫宮役演じる小栗有以が役柄に感じた“似ている点”と“似ていない点” 　ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』記者会見

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』で“ザ・女子”な後輩を演じる小栗有以は、「自分と近いところがとても多い」とコメント。「かわいい」を追求するところや美容好きなど、自身との共通点を明かした。

小栗有以

小栗有以がドラマ『ドライな同期の溺愛癖』で演じる役柄は“ザ・女子”

BSテレ東のドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(7月8日スタート 毎週水曜24:00～24:30)の記者会見が都内で行われ、ゆいかれん、藤林泰也、小栗有以(AKB48)、京典和玖が登壇。進行を松澤亜海アナウンサー(テレビ東京)が担当した。

花澤彩芽(ゆい)と宮嶋翠(藤林)の後輩で、見た目も中身も“ザ・女子”な姫宮加奈子役を演じる小栗は、「私は普段から握手会などで、この人は真顔だけど、どんなことを考えているんだろう? というふうに、人の感情を探る機会が多くて」と明かしつつ、「なので、人の心の声が表現されるこのドラマは、私が普段考えていることとぴったりで、(出演するのが)楽しみだなと思いました」と振り返った。

この話を受け、松澤アナが「普段の小栗さんと近しい感じで役に入っていった?」と深掘りすると、小栗は「そうですね。姫宮は自分と近いところがとても多いなと思いました」とうなずき、「外見を気にして、“かわいい”を追求したり、美容が好きだったり、似ているところがたくさんありました」と自己分析した。

また、自身の役がどんなキャラクターかを聞かれると、小栗は「先ほどお話したように、女子力がすごく高くて、かわいらしいものが好きで、衣装もフリルのものだったり。衣装チェンジもすごく多くて、そこも見どころの一つ」とPR。

姫宮は宮嶋に思いを寄せているという役どころでもあるが、「叶わないかもしれない恋でも、自分の気持ちを最後まで伝える意志の強さがあって。私だったら、そういう恋は諦めちゃうなって。実らないかもしれない恋なら、自分から告白しないだろうと思うので、そういうところはカッコいいなと思いました」と話していた。

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』イントロダクション

営業成績トップの花澤彩芽(ゆいかれん)の秘密は、他人の匂いから心の声を読み取れること。しかし、同期の宮嶋翠(藤林泰也)だけは、潔癖で匂い対策が完璧の無臭男ゆえに、心を読むことができずにいた。

性格も飛びぬけてドライで、恋愛とは無縁だと思っていたが、ひょんなことから汗だくになった宮嶋の匂いを嗅ぐと、妄想の中で彩芽を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明……! 最初は戸惑いを隠せなかった彩芽だったが、クールな表情とは裏腹に情熱的な本音を抱える宮嶋のギャップに次第に惹かれていく。