愛人と不貞行為の生配信を行う裏の顔、裏切りを知った妻が密会現場に乗り込んできて…「売れる要素が盛りだくさん」の作品で本庄慶太役演じる渡邊圭祐が撮影を回顧　ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見

渡邊圭祐はドラマ『夫を殺したはずなのに』の撮影について、「今、何を撮っているんだろう? と分からなくなってしまう」と苦笑。タイムリープ作品ならではの難しさと、現場で起きた思わぬハプニングを振り返った。

渡邊圭祐

渡邊圭祐がドラマ『夫を殺したはずなのに』の撮影を回顧

テレ東のドラマ『夫を殺したはずなのに』(7月6日スタート 毎週月曜23:06〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、内田理央、渡邊圭祐、箭内夢菜、曽田陵介が登壇した。

妻の莉乃(内田)を一途に愛する、完璧で優しいエリートサラリーマンの夫だが、毎週金曜日に愛人と不貞行為の生配信を行うという裏の顔を持つ本庄慶太役を演じる渡邊は、脚本を読んだときの感想を聞かれると、「タイムリープがあって、不倫・復讐があってという売れる要素が盛りだくさんで(笑)」と茶目っ気たっぷりに切り出し、「何がどうなっていくかが本当に読めない物語というのが率直な感想で、おもしろいなと思ってどんどん読み進められる台本だなと思いました」と回答。

続けて、「それを撮影中なんですけど、今、何を撮っているんだろう? と分からなくなってしまうのがタイムリープの性(さが)といいますか。非常に難しい題材なんだなということを身にしみております」と話した。

また、自身の役柄を演じる上で難しかった点について、渡邊は「(タイムリープした)記憶がある状態の莉乃は、(同じ場面が)2回目になると、本人が違和感を抱いているので、(内田さんが)1回目とは違うお芝居をされるわけなんですけど、夫としては『おはよう』の温度感がちょっと低いだけでも、体調が悪いのかな? とならざるを得ない。日常でそれを受け流すという意味での塩梅や誤魔化しは非常に難しく感じながら演じさせていただきました」と説明。

さらに、タイムリープ後のシーンで「キョトンとして2回目を3回目の顔でやってるときはありました(笑)」「1回目と2回目を同じ画角で撮るために、カメラも同じ位置から撮って、衣装もメイクも一緒だから」と明かし、「朝ごはんを一緒に食べるシーンをそういうふうに撮っていたので、もう2回目でどちらかがセリフを発するはずなのに、2人とも分からなくなってるから、異常にごはんを食べるという時間もありました」と、この作品ならではの撮影裏話を披露していた。

ドラマ『夫を殺したはずなのに』ストーリー

料理上手な妻・莉乃(内田理央)と優しい夫・慶太(渡邊圭祐)。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた1本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。

画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫……。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナ(箭内夢菜)の返り討ちにあい、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた――。

夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか? 自分の“復讐”が間違っていたのか? 繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へとたどり着く。