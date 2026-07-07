ドライな同期、妄想の中で自分を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明…ゆいかれんが「人に壁を作って生きてきた奥手でお人好しな女の子」役を演じる上で意識したこととは　ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』記者会見

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』で主演を務めるゆいかれん。宝塚歌劇団出身の彼女は、自身とは正反対の役柄を演じるため、会社員として働く友人たちに話を聞きながら役作りを進めたという。

ゆいかれん

花澤彩芽役のゆいかれんが演じる上で意識していたこと

BSテレ東のドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(7月8日スタート 毎週水曜24:00～24:30)の記者会見が都内で行われ、ゆいかれん、藤林泰也、小栗有以(AKB48)、京典和玖が登壇。進行を松澤亜海アナウンサー(テレビ東京)が担当した。

最初に原作を読んだときの感想を聞かれ、花澤彩芽役を演じるゆいは「小さい頃から少女漫画がすごく好きで、少女漫画を読んで育った女の子だったので、『ドライな同期の溺愛癖』を読んで、純粋にキュンキュンしましたし、とてもかわいらしい作品だなと感じました。この世界観をどうにかドラマでも再現したいと思いながら、原作を読ませていただきました」と振り返った。

また、自身が演じる役柄について、ゆいは「彩芽は人の心が読めることで、人に壁を作って生きてきた奥手でお人好しな女の子で、人と深く関わらないように生きてきたんですけど、私は基本的にオープンな性格で人とコミュニケーションを取ることも好きなので、どちらかと言えば、真逆の性格だなと感じながら役づくりをさせていただきました」と説明。

続けて、「なかなか一歩を踏み出せない……働くなかで、いろいろ我慢しながら生きている女性も多いと思うので、そういう繊細な部分や、やりきれない部分を上手に表現できたらいいなと思いながら撮影に臨ませていただきました」と、彩芽役を演じる上で意識していたことを明かした。

この回答を受け、松澤アナが「真逆な性格とのことでしたが、役作りは難しかったですか?」と深掘りすると、ゆいは「そうですね」とうなずきつつ、「私は宝塚(歌劇団)出身なのですが、宝塚の中にいると、10年くらい同じメンバーでお仕事をするので、心をオープンにしていろんな意見を出し合いながら舞台を作っていくことが多く、人に壁を作るのが逆に難しいような世界で生きてきたので、会社員として働いている子にどういう生活をしているか聞いてみたりしながら、役作りさせていただきました」と答えていた。

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』イントロダクション

営業成績トップの花澤彩芽(ゆいかれん)の秘密は、他人の匂いから心の声を読み取れること。しかし、同期の宮嶋翠(藤林泰也)だけは、潔癖で匂い対策が完璧の無臭男ゆえに、心を読むことができずにいた。

性格も飛びぬけてドライで、恋愛とは無縁だと思っていたが、ひょんなことから汗だくになった宮嶋の匂いを嗅ぐと、妄想の中で彩芽を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明……! 最初は戸惑いを隠せなかった彩芽だったが、クールな表情とは裏腹に情熱的な本音を抱える宮嶋のギャップに次第に惹かれていく。