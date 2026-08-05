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今田美桜「理想だけが全てではない」磯村勇斗「現実を乗り越えるから、理想が待っている」“理想と現実”のギャップに悩む人へ　第一線で活躍する俳優2人の向き合い方とは
テレビ

今田美桜「理想だけが全てではない」磯村勇斗「現実を乗り越えるから、理想が待っている」“理想と現実”のギャップに悩む人へ　第一線で活躍する俳優2人の向き合い方とは

2026/08/05 18:00 インタビュー
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第125回 3年ぶり続編『VIVANT』が「今年の視聴率トップ」と「配信再生歴代トップ」を両取り　快挙実現の背景とは
テレビ

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2026/08/05 11:00 連載
転職活動で迷っている人へ送りたい“田中麗奈の優しい言葉”「私は転職を経験したことがないので、その立場ではお話しできないのですが…」
テレビ

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2026/07/29 12:10 インタビュー
テレビ屋の声 第106回 『シナぷしゅ』飯田佳奈子統括P、赤ちゃんと社会をつなぐコンテンツ作り　エンタメの力で「子どもや子育てにもう少し寛容な社会に」
テレビ

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2026/07/26 09:00 連載
フジコーズから南海放送へ…新人・今井陽菜アナ「テレビは終わりなんて思っていない」 愛媛で目指す“唯一無二”の存在
テレビ

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2026/07/25 09:00 インタビュー
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