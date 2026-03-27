バンダイ/BANDAI SPIRITS

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ここでしか聞けない「Grandista」の話 － 『呪術廻戦』『NARUTO-ナルト-』『僕のヒーローアカデミア』『ONE PIECE』の開発担当者による特別座談会開催！
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2026/03/27 15:00 - PR -
新プライズフィギュア「Figuno（フィギュノ）」魅力解剖＆初心者でも取れた！ クレーンゲームの攻略を開発者が解説
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2026/02/18 12:00 - PR -
飾るだけで心が奮い立つ。アニメ『キングダム』の王騎と騰がGrandistaシリーズに登場！
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2025/12/18 17:00 - PR -
圧倒的なサイズと造形密度を極限まで高めた、プライズフィギュアの“限界”に挑戦！「Grandista」より、TVアニメ『ONE PIECE』シリーズが続々登場
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2025/11/10 13:00 - PR -
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2025/10/06 11:00 - PR -
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