既婚男性との行為を配信サイトで生配信、密会現場に乗り込んできた妻を返り討ちに…慶太の不倫相手・エレナ役演じる箭内夢菜が注目してほしい「不倫相手としてではないエレナの立場」とは　ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見

ドラマ『夫を殺したはずなのに』では「体当たりなシーンが多かった」という箭内夢菜。初挑戦となる場面も多く、マネージャーやスタッフと相談を重ねながら撮影に臨んだことを明かした。

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箭内夢菜演じるエレナの“女豹シーン”が渡邊圭祐の注目ポイント

テレ東のドラマ『夫を殺したはずなのに』(7月6日スタート 毎週月曜23:06〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、内田理央、渡邊圭祐、箭内夢菜、曽田陵介が登壇した。

普段は清掃人として地味な生活を送っているが、毎週金曜日にアダルト配信サイトで生配信を行う慶太(渡邊)の不倫相手・エレナ役を演じる箭内は、進行の山本倖千恵アナウンサーが読み上げたエレナの役紹介を受け、「紹介文に刺激的なワードがたくさんあるんですけれども、私自身、今回の作品で初挑戦となるシーンが多くて、クランクイン前からドキドキしておりましたが、日々、撮影を頑張っております」と挨拶した。

そして、この作品の台本を最初に読んだときの感想を聞かれると、箭内は「台本を読んで、すごいなと。どういう世界観になるんだろうと想像したときに、怖さもあって」と答えながら、「撮影がすごく大変そうだなと思ったり、内田さんも渡邊さんも大変だろうなと思ったり、考えることがたくさんあったんですけど、私自身も体当たりなシーンが多かったので、念入りにマネージャーさんや制作のスタッフさんとちゃんと相談をして、撮影を進めております」と話した。

また、ドラマの印象的なシーンや注目ポイントについてトークするなかで、渡邊が「(エレナと)2人の生配信のシーンで、放送するにあたって映しちゃいけないものがたくさんある制限があるなかでの撮影になっているんですけど」と前置きした上で、「演出として、女豹のように慶太の周りを歩くという指示が出たんですよ。これどうやるんだろうな? と思っていたら、腰を湾曲させて、猫っぽく歩いているシーンがすごく好きだったので注目シーンかなと思って」と提示。

これに箭内は「ありがとうございます(笑)。ちょっと恥ずかしいですね(笑)」と思わず笑ってしまいながら、「私ももちろん初めてやったんですけど、なるほど! こういう技があるんだ! と勉強になりました(笑)」と茶目っ気たっぷりに振り返った。

さらに、箭内自身が思う注目ポイントとしては、「不倫相手という役なのですが、エレナにもエレナの家庭事情があって。不倫相手としてではないエレナの立場……エレナには子供がいるんですけど、お母さんとしてのエレナの顔も見どころなので、ぜひ観ていただきたいなと思います」と挙げていた。

ドラマ『夫を殺したはずなのに』ストーリー

料理上手な妻・莉乃(内田理央)と優しい夫・慶太(渡邊圭祐)。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた1本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。

画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫……。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナ(箭内夢菜)の返り討ちにあい、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた――。

夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか? 自分の“復讐”が間違っていたのか? 繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へとたどり着く。

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