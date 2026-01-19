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ロボット・スマート家電と人間の関係を変える、クアルコム「Dragonwing」の戦略
2026/01/19 18:00
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日本の産業界に向け、AI活用における“発見”を――AI Discovery Day 2020 開催レポート
2020/12/02 11:57
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エッジからクラウドまで、AI分野のキープレイヤーが揃って登壇！――11月26日開催「AI Discovery Day 2020」
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AIの産業利用に向けた"発見"を提供する――AI Discovery Day 2020の開催が決定！
2020/10/23 08:30
FPGA+AIで切り開く漁業向けソリューション～3社の共同開発で、Ultra96を利用して船上の尾数計測を自動化～
2020/08/03 08:00
3分でわかるIoT関連用語集 第30回 こんなときだから改めて！IoTセキュリティの勘所
2020/05/20 09:00
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ルネサス、RAファミリにスマートメータ向け低消費電力マイコン「RA4C1」を追加
2025/08/21 15:12
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3分でわかるIoT関連用語集 第22回 ロボティクス 編
2019/09/02 08:00
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そのIoT、ローンチしても大丈夫? ――IoTビジネスに関する法律の疑問にプロが答える!
2018/09/18 08:00
3分でわかるIoT関連用語集 第8回 Raspberry Pi(ラズベリーパイ、ラズパイ) 編
2018/08/02 07:38
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すべての自動車をコネクテッドカーに～安全で"お得な"クルマ社会を実現するスマートドライブの新サービス～
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インタビュー
3分でわかるIoT関連用語集 第2回 AI、機械学習と深層学習（Deep Learning ）編
2018/02/13 08:00
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