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『ONE PIECE』P.O.Pシリーズに「人食いのバルトロメオ」が【限定復刻版】として再登場
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『銀魂』G.E.M.シリーズにチャイナ服姿の「神楽」が【限定復刻版】として再登場
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『超かぐや姫！』るかっぷに「酒寄彩葉」＆「かぐや」がセットで登場
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『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』ブリード加賀の駆る「プロトジャガー Z-6」と「アオイステルスジャガー Z-7」が2台セットで登場
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