ハイブリットワークの環境を整えるのに大切なのが外付けディスプレイ。どうせなら実用性だけでなく、部屋にも馴染みやすいデザインのものを使いたいところ。そこでおすすめしたいのが、ファーウェイから発売された「HUAWEI MateView 28 Standard Edition(以降、「MateView SE」)」。
PR 2022/03/31 10:00
仕事もプライベートもより頑張りたいと考えている人におすすめしたいのが「HUAWEI MateBook E」。持ち運びが苦にならない薄型軽量ボディには、ビジネスからエンタメまで日常のさまざまなシーンで役立つ便利な機能が数多く盛り込まれています。
PR 2022/03/29 10:00
デジタル機器の使い心地をより快適にするために大切なことは「通信環境」。通信環境がしっかり整備されていないと、何かとストレスフルですよね。そんな通信環境について、マイナビニュース読者506人に自宅の通信環境についてのアンケートを実施しました。
PR 2022/02/28 16:00
幅広いラインナップを展開しているファーウェイ。そんな同社から、本格ゲーミングディスプレイ「HUAWEI MateView GT 34-inch スタンダードエディション」、「HUAWEI MateView GT 27-inch スタンダードエディション」が発売されました。その特徴はなんといっても曲面ディスプレイ。映像に包み込まれるような没入感を実現しており、高い性能も魅力です。
PR 2022/01/27 11:00
多様なオーディオ製品を販売しているファーウェイから、驚きの製品が発表されました。 それが『HUAWEI FreeBuds Lipstick』。この製品、なんといっても最初に目を奪われるのが美しいデザイン。実はリップスティック型のイヤホンなのですが、ラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、化粧品と一緒に並べても違和感はありません。女性向けのイヤホンは数多く販売されていますが、ここまで丁寧に作り込んであるイヤホンを見たのは初めて！
PR 2021/12/17 10:00
PCやスマートフォン・タブレットなどファーウェイの最新製品情報を掲載。気になっていた製品のレビューや魅力などもご紹介。