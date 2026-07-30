多様なオーディオ製品を販売しているファーウェイから、驚きの製品が発表されました。 それが『HUAWEI FreeBuds Lipstick』。この製品、なんといっても最初に目を奪われるのが美しいデザイン。実はリップスティック型のイヤホンなのですが、ラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、化粧品と一緒に並べても違和感はありません。女性向けのイヤホンは数多く販売されていますが、ここまで丁寧に作り込んであるイヤホンを見たのは初めて！

PR