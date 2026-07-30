 マイナビニュースマイナビ
スマホ・携帯・モバイル総合情報
会員ページ
+digital Powered by +digital
メニュー
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Mynavinews logo
Logo tech
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
モバイル

HUAWEI

Sponsored by
ファーウェイ・ジャパン
ケースを開ける瞬間から特別に 宝石箱のような「HUAWEI FreeClip 2 S」
HUAWEI

ケースを開ける瞬間から特別に 宝石箱のような「HUAWEI FreeClip 2 S」

2026/07/30 10:00 - PR -
音質もノイズキャンセリングも妥協しない - 「HUAWEI FreeBuds Pro 5」で変わるリスニング体験
HUAWEI

音質もノイズキャンセリングも妥協しない - 「HUAWEI FreeBuds Pro 5」で変わるリスニング体験

2026/06/05 10:00 - PR -
欲しい機能が全部入り！　スマートウオッチなら「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」一択なワケ
HUAWEI

欲しい機能が全部入り！　スマートウオッチなら「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」一択なワケ

2026/05/21 12:00 - PR -
結局どこをチェックすればいい？　失敗しないWi‑Fiルーター選びのポイントとは
HUAWEI

結局どこをチェックすればいい？　失敗しないWi‑Fiルーター選びのポイントとは

2026/04/24 12:00 - PR -
大会までの走力を伸ばす相棒に——「HUAWEI WATCH GT Runner 2」でランニングトレーニングをもっと充実させる
HUAWEI

大会までの走力を伸ばす相棒に——「HUAWEI WATCH GT Runner 2」でランニングトレーニングをもっと充実させる

2026/03/17 12:00 - PR -
もっと見る

SPECIAL-PR-

“シンプルかつ美しい”モニターを使ってみた

ハイブリットワークの環境を整えるのに大切なのが外付けディスプレイ。どうせなら実用性だけでなく、部屋にも馴染みやすいデザインのものを使いたいところ。そこでおすすめしたいのが、ファーウェイから発売された「HUAWEI MateView 28 Standard Edition(以降、「MateView SE」)」。

PR 2022/03/31 10:00

【新生活にぴったり】どこでもすぐ取り出して使える！

仕事もプライベートもより頑張りたいと考えている人におすすめしたいのが「HUAWEI MateBook E」。持ち運びが苦にならない薄型軽量ボディには、ビジネスからエンタメまで日常のさまざまなシーンで役立つ便利な機能が数多く盛り込まれています。

PR 2022/03/29 10:00

テレワークもおうち時間もノンストレス！

デジタル機器の使い心地をより快適にするために大切なことは「通信環境」。通信環境がしっかり整備されていないと、何かとストレスフルですよね。そんな通信環境について、マイナビニュース読者506人に自宅の通信環境についてのアンケートを実施しました。

PR 2022/02/28 16:00

ファーウェイの本格ゲーミングディスプレイの実力を試す

幅広いラインナップを展開しているファーウェイ。そんな同社から、本格ゲーミングディスプレイ「HUAWEI MateView GT 34-inch スタンダードエディション」、「HUAWEI MateView GT 27-inch スタンダードエディション」が発売されました。その特徴はなんといっても曲面ディスプレイ。映像に包み込まれるような没入感を実現しており、高い性能も魅力です。

PR 2022/01/27 11:00

リップスティックと思いきやイヤホン？

多様なオーディオ製品を販売しているファーウェイから、驚きの製品が発表されました。 それが『HUAWEI FreeBuds Lipstick』。この製品、なんといっても最初に目を奪われるのが美しいデザイン。実はリップスティック型のイヤホンなのですが、ラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、化粧品と一緒に並べても違和感はありません。女性向けのイヤホンは数多く販売されていますが、ここまで丁寧に作り込んであるイヤホンを見たのは初めて！

PR 2021/12/17 10:00



スペシャル記事を
もっと読む

新着記事

新着記事をもっと見る

過去の記事を探す

もっと見る
IIJmio




IIJmio

人気記事ランキング
ランキングをもっと見る

このカテゴリーについて

PCやスマートフォン・タブレットなどファーウェイの最新製品情報を掲載。気になっていた製品のレビューや魅力などもご紹介。