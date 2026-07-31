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「『女優をやっています』と言うには程遠い」冷静に現状を自己分析した橋本梨菜が意欲を示す演技の仕事　“ゲスト枠”で悔しい思い抱くも、役者へのリスペクトは決して忘れず
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「『女優をやっています』と言うには程遠い」冷静に現状を自己分析した橋本梨菜が意欲を示す演技の仕事　“ゲスト枠”で悔しい思い抱くも、役者へのリスペクトは決して忘れず

2026/07/31 12:11 インタビュー
高倉健さんに菅原文太さんも…スタントマン時代に吉本新喜劇座長・アキが目に焼き付けた大スターの芝居「それが全部、自分の引き出しになっています」
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2026/07/12 11:06 インタビュー
役者の岐路 第19回 僕は“薄っぺらなかっこよさ”に人生を捧げた――舘ひろしにとって「本当にかっこいい人」とは　人生を変えた“3つの転機”が「今ある自分を作ってくれた」
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2026/06/28 07:00 連載
中村ゆりか、デビュー15年で得た心の軽やかさ「“何とかなるでしょ”と思えるように」
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2026/06/12 12:00 インタビュー
記者の前でもラジオの時と変わらず魅力的な今田耕司に感動　芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s! コメディーショー!!』取材会
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2026/06/01 18:05 レポート
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