ビデオリサーチは、6月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(6月1日～28日)をまとめた。1位は、6月13日に放送されたNHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、約16万4千件に上った。

  • サカナクション

    サカナクション

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

1位の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年末の『NHK紅白歌合戦』でも披露された米津玄師の「IRIS OUT」のパフォーマンスシーンで最も盛り上がっていたほか、「怪獣」で最優秀ロック楽曲賞を受賞したサカナクションを祝福するポストでも盛り上がりを見せていた。

2位は、日本テレビで中継された『FIFAワールドカップ 日本×チュニジア』で、約13万7千件。W杯日本戦の中でも、日曜のお昼という見やすい時間帯の放送だったこと、かつ日本が4点差をつけて快勝したことも盛り上がりポイントとなった。

3位は、テレビ東京の『テレ東音楽祭2026夏』で、約13万1千件。Aぇ! groupの楽曲披露時、KEY TO LITの卓球スペシャルサポーター就任発表時に盛り上がりを見せたほか、FIELD OF VIEWのパフォーマンスシーンで、ダチョウが登場したことを面白がる声も見受けられた。

ビデオリサーチ

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ビデオリサーチは、1962年に設立された、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社。テレビ視聴率調査をはじめ、メディアやマーケティング領域の多様なデータを提供し、企業の意思決定を支援している。テレビ番組「ポスト数」ランキングは、ビデオリサーチのSNS分析サービス「Buzzビューーン！」を使って作成。「Buzzビューーン！」は、X（旧Twitter）上の投稿を解析し、番組の話題性や反響を可視化するツールで、本ランキングでは、Xに投稿されたテレビ番組に関するポスト数をもとに、注目度の高かった番組を紹介している。

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