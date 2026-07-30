ビデオリサーチは、6月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(6月1日～28日)をまとめた。1位は、6月13日に放送されたNHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、約16万4千件に上った。

サカナクション

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

1位の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年末の『NHK紅白歌合戦』でも披露された米津玄師の「IRIS OUT」のパフォーマンスシーンで最も盛り上がっていたほか、「怪獣」で最優秀ロック楽曲賞を受賞したサカナクションを祝福するポストでも盛り上がりを見せていた。

2位は、日本テレビで中継された『FIFAワールドカップ 日本×チュニジア』で、約13万7千件。W杯日本戦の中でも、日曜のお昼という見やすい時間帯の放送だったこと、かつ日本が4点差をつけて快勝したことも盛り上がりポイントとなった。

3位は、テレビ東京の『テレ東音楽祭2026夏』で、約13万1千件。Aぇ! groupの楽曲披露時、KEY TO LITの卓球スペシャルサポーター就任発表時に盛り上がりを見せたほか、FIELD OF VIEWのパフォーマンスシーンで、ダチョウが登場したことを面白がる声も見受けられた。