カインズと始める新生活

新着記事
【防災】緊急地震速報が鳴ったらどうする? - シチュエーション別の行動をチェック
2026/01/09 10:16
オキシに漬けたらこうなった 第10回 「オキシ漬け」1時間 vs 30秒「ハイター」。まな板の“黄ばみ”落としで正直に比べてみると…
2025/12/30 11:15
連載
ウタマロ、カインズ、メラミンスポンジ…SNSでバズった「おそうじTips」3つをガチで試してみた結果
2025/12/10 07:30
レポート
一人暮らしの若者に聞いた「部屋探しで重視した条件」は? - 築年数・最寄り駅までの徒歩分数など調査
2025/12/03 13:29
“出荷停止”の神アイテムも! 2025年にSNSでバズったおそうじ商品＆TIPS10選
2025/12/03 11:05
レポート
オキシに漬けたらこうなった 第6回 “10杯分のオキシ”漬けより良コスパ! 「オキシペースト」で黒カビだらけのフタが見違えた
2025/12/02 11:05
連載
オキシに漬けたらこうなった 第4回 チリ＆ホコリで曇ったエアコンフィルターを“オキシ漬け”したら…お湯の色でわかった、見た目以上の汚れ
2025/11/25 11:05
連載
【一人暮らし】首都圏20～30代の44%が「孤独感や寂しさを感じる」- 対処法1位は?
2025/11/23 11:07
【ひとり暮らし】半数が不安視する「共連れ侵入」とは?
2025/11/19 09:41
エアコンから悪臭がするとき、どうする? 自分でできる掃除法＆予防のコツ
2025/10/31 17:34
一人暮らしの物件選びで重視した防災ポイント、1位は? - 2位ハザードマップ、3位耐震基準
2025/09/02 11:55
防災グッズ選ばれるのは「長期保存より日常使い」? 意識の変化が明らかに
2025/08/25 10:29
家庭内の防災の備えが「できていない」人はどのくらいいる?
2025/08/12 14:37
東京都「家賃7万円以下」の人気エリアランキング、自治体1位は「足立区」、駅では?
2025/07/04 15:48
一人暮らしの家賃「3つの壁」とは - バス・トイレ別の物件はいくらから?
2025/05/01 16:49
【一人暮らし】「揃えてよかった」キッチン家電トップ3 - 電子レンジ、炊飯器、あと1つは?
2025/02/20 17:03
【一人暮らし】「防犯を気にする人」がチェックすべき住まいの条件・設備ランキング、1位は?
2024/07/24 12:23
「初めての一人暮らし」昭和・平成・令和で間取りや家具家電はどう変わった? 【800人調査】
2024/06/28 10:05
カインズがあなたの新しい生活をサポート。収納・掃除・キッチン・DIYなど、毎日が心地よく動き出す“ちょうどいい新生活のヒント”が見つかります。