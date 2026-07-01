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仮想化基盤を見直す際の新たな選択肢とは? ベンダー依存を回避しながらコストと運用性を両立
2026/07/02 10:00
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VMwareからの移行先の最適解とは? コストを抑えつつ必要十分な仮想化機能を提供
2025/11/07 10:00
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VMwareのサブスクリプション化にどう対応する? 継続利用・部分的利用・完全移行の中から最適解を導くには
2025/09/16 10:00
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VMwareに代わる仮想化基盤のリーズナブルな移行先は? OpenStackをベースに豊富な機能を集約
2025/03/24 10:00
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日鉄ソリューションズがDaaS環境をAVDに移行! 利便性とセキュリティを両立した業務環境で、社員エンゲージメントも向上
2025/02/28 10:00
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Nutanixが提供する仮想化基盤の全体像と、独自のハイパーバイザーがもたらすメリットに迫る
2025/02/20 10:00
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VMwareからの移行における有力な選択肢とは? Nutanixが提供するメリットに迫る
2024/12/11 10:00
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安定した「仮想デスクトップ環境」を、コストの最適化、運用負荷の抑制とともに実現
2024/11/21 10:00
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VMware製品に代わる選択肢。Hyper-VやWindows Server HCIのメリットとは?
2024/11/07 10:00
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VMwareの買収を受けて仮想化市場に戸惑いが発生。いかにして対応すべきか?
2024/07/02 10:00
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テレワークでのリスクを軽減! オフィス以外でも安心して働ける環境を実現するための適切な方法とは
2023/10/02 10:00
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仮想デスクトップはもう不要。社内外で利用するPC環境をシンプル化し、情報漏洩を防止するための最適解とは
2023/09/26 10:00
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金融業界システム更改事例 ～ Azure Stack HCIで柔軟性と可用性の高い基盤を実現した第一生命保険の背景に迫る
2023/08/21 10:00
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モニタリングツールで仮想環境の課題を見える化! インターネット閲覧環境の問題解消に寄与
2023/07/03 10:00
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テレワークの新常識! GPUを搭載してVDIのパフォーマンスを向上
2022/10/20 10:00
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パフォーマンス改善を果たした最新のシンクライアントシステムに迫る
2022/03/18 10:00
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仮想GPUを組み込んだプライベートクラウドVDIが、「VDIパフォーマンス劣化」解消の鍵
2022/02/02 10:26
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DaaS市場8年連続No.1(*)の企業が明かす│Azure Virtual Desktopで構築する次世代の業務環境
2021/09/17 10:00
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セキュアで生産性を高めるリモートワークの導入に向けた課題とは？
2020/12/22 10:00
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複雑化する仮想化基盤の運用管理。簡略化の鍵は、「可視化」と「ワンストップ」
2020/10/28 10:00
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