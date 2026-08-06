体調管理に気をつけたい冬。本格的な寒さはもちろん、年末ならではの忙しさやストレスなど、体調に影響しやすい要素が増える時期でもあります。今回は、家族の体調管理のヒントを探るためにママ座談会を実施。座談会には、キリンホールディングスの林さんにも参加いただき、冬を元気に過ごすためのポイントを一緒に考えました。
PR
10月に入り、季節はすっかり秋。朝晩は肌寒く感じることもあり、冬を元気に乗り越えるための健康対策を日々心掛けている方も多いのではないでしょうか？そこで今回は、キリンビバレッジがおこなった「冬の体調管理に関する調査」から、みんなの冬の体調事情について紐解いていきます。そして結果とともに、医師目線での冬の健康対策について伺いました。
年齢を重ねるごとに気になってくるのが健康のこと。年に一度の健康診断のとき、結果が気になる人も多いのではないでしょうか。とくに30代から気になってくるのがお腹周りの内臓脂肪。そんなぽっこりお腹が気になり始めた人に提案したいのが、35年以上免疫研究を続けているキリンの「キリン iMUSE 免疫ケア・内臓脂肪ダウン」サプリメントで、免疫ケアと内臓脂肪ダウンを目指すことです。
会議の後、眠たそうにしているマイナビニュースO制作部長。ここ最近仕事が忙しかったせいか、疲れが溜まっているようです。部下も睡眠について悩みを抱えているよう。そんな悩みを解決すべく、O部長はマイナビニュースを代表してスリープクリニック調布院の遠藤拓郎院長の元へ！
「免疫」は健康の土台。免疫と密接に関わる、食事・睡眠・運動などの生活習慣と「免疫ケア」に関する最新情報をお届けします。