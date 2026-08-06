年齢を重ねるごとに気になってくるのが健康のこと。年に一度の健康診断のとき、結果が気になる人も多いのではないでしょうか。とくに30代から気になってくるのがお腹周りの内臓脂肪。そんなぽっこりお腹が気になり始めた人に提案したいのが、35年以上免疫研究を続けているキリンの「キリン iMUSE 免疫ケア・内臓脂肪ダウン」サプリメントで、免疫ケアと内臓脂肪ダウンを目指すことです。