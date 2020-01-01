マイナビニュース お詫びと訂正

2025年11月28日 2025年10月8日に掲載しました記事「遅くて授業にならない！の原因「無線AP」をマルチベンダーで徹底比較 その結果は？」におきまして、当社不手際により一部画像に不適切な情報が掲出されていたため、当該の記事を削除させていただきました。ご迷惑をおかけした関係各位ならびに読者の皆様には深くお詫び申し上げます。

2025年06月17日 2025年6月16日に掲載しました記事「村田製作所、マクセルへボタン電池を中心とするマイクロ一次電池事業を譲渡」におきまして、記事初出時、記事見出しにて本来はマクセルと記載すべき社名部分を誤ってマイクセルと記載しておりましたため、当該部分を修正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。

2024年09月04日 2024年8月29日に掲載しました記事「onsemiのセンサ技術が「JASS 2024」に集結 - 車載と産業の両軸で事業を展開」におきまして、記事初出時、onsemiの本社所在地を米・アリゾナ州フェニックスと記載しておりましたが、正しくはアリゾナ州スコッツデールとなるため、当該部分を修正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。

2024年07月19日 2024年7月17日に掲載しました記事「APAC最大級の宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2024」が閉幕」におきまして、記事初出時、記事内画像のキャプションにて記載いたしましたChris Blackerby氏の所属企業名が誤っておりましたため、当該部分を修正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。

2024年06月14日 2024年6月13日に掲載しました記事「キリンのエレキソルトで減塩カレーを実食！ 薄味がコクに変わる神秘を体験」におきまして、画像のキャプション内にて明治大学の宮下芳明教授のお名前を宮下芳名 教授と誤って記載しておりましたが、正しくは宮下芳明 教授となりますので、当該部分を訂正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。

2024年04月18日 2023年7月14日に掲載しました記事「岐阜大など、ワサビのゲノムを染色体レベルで解読することに成功」におきまして、東京都立大学 矢野健太郎氏の役職を教授と誤って記載しておりましたが、正しくは客員教授となりますので、当該部分を訂正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。

2024年02月15日 2月13日に掲載しました記事「令和6年能登半島地震、穴水村田製作所の生産再開は5月中旬以降の見込み」におきまして、記事初出時、石川サンケンの堀松工場の名称を本社赤堀工場と記載しておりましたが、正しくは「堀松工場」となりますため、当該部分を訂正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます

2023年12月22日 12月21日に掲載しました記事「MTとATの強みを併せ持つ二輪車へ - 「Honda E-Clutch」技術説明会を開催」におきまして、記事初出時、登壇者のうちの1名の方のお名前を「竜崎達也氏」と記載しておりましたが、正しくは「竜﨑達也氏」となりますため、当該部分を訂正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます

2023年12月19日 12月18日に掲載しました記事「信大など、クェーサーになりつつある天体「ブルドッグ」を宇宙初期で発見」におきまして、記事初出時、「HSCで撮影されたブルドッグ」として掲載していた画像が誤っておりましたので、当該画像を差し替えさせていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。