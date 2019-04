アイドルグループ・関ジャニ∞が出演する、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の期間限定イベント「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」のテレビCMが19日、公式サイトにて公開された(テレビ放映は10月22日~一部地域にて)。また、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、関ジャニ∞の楽曲「All you need is laugh」が期間限定で搭載されることも決定した。