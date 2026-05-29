「Preferred Sources（優先ソース）」で情報収集を効率化

いつもマイナビニュースをご利用いただき、誠にありがとうございます。

日々の情報収集において、

「必要なニュースがすぐ見つからない」

「信頼できる情報源を優先して読みたい」

と感じることはありませんか？

この記事では、Google検索の「Preferred Sources（優先ソース）」機能を使って、

マイナビニュースを優先表示する設定方法をわかりやすく解説します。

すぐに設定する 以下のバナーリンクから直接登録も可能です。

Preferred Sourcesとは？

Preferred Sources（優先ソース）とは、 Google検索の「トップニュース」枠に、

自分が選んだニュースサイトを優先表示できる機能です。

この設定を行うことで、検索時に

信頼できるメディアの記事を優先的に表示できます。

マイナビニュースを登録するメリット

✅ 信頼できるニュースを優先的にチェックできる



✅ 検索時間を短縮できる



✅ 必要な情報にすぐアクセスできる



✅ IT・ビジネス・テクノロジーの最新情報を効率よく収集できる



こんな方におすすめ

IT・テクノロジーニュースを素早くチェックしたい方



信頼できるメディアの記事を優先的に読みたい方



日々の情報収集を効率化したい方



Preferred Sourcesの登録方法（所要時間：約30秒）を紹介

Google検索結果画面の「トップニュース」横のアイコンをタップ



PC操作時のキャプチャ

「優先するソースを選択」で「マイナビ」と入力

以下のメディアを選択



マイナビニュース



チェックを入れて「結果を再読み込み」をタップ



PC操作時のキャプチャ

あわせて、マイナビウーマン・学生の窓口・マイナビ子育てなど、 マイナビの各メディアのご利用もぜひよろしくお願いいたします。

もう1度確認する 以下のバナーリンクから直接登録も可能です。

これからもマイナビは、

皆さまの情報収集を支える有益なコンテンツをお届けしてまいります。

ぜひこの機会に「Preferred Sources」をご活用ください。