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「がんばる」「がんばらない」は自分で選べる――平井美葉×高野洸、過去の傷や生きづらさを抱える若者を演じて感じたこと
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「がんばる」「がんばらない」は自分で選べる――平井美葉×高野洸、過去の傷や生きづらさを抱える若者を演じて感じたこと

2026/08/05 10:00 インタビュー
庄司浩平にとってインタビューとは?　“インタビュアー側”を経験して気づいたこと
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2026/03/15 11:00 インタビュー
震災や真冬の溺水危機で痛感した「一人では何もできない」 佐藤流司＆山谷花純、『三屋清左衛門残日録』で苦難に立ち向かう夫婦役
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2026/03/02 10:00 インタビュー
松本幸四郎＆山口馬木也、“お餅と海苔”相性抜群の関係性で挑む『鬼平犯科帳』「言葉にしなくても」
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2026/01/07 10:00 インタビュー
2030年を見据え“ネオオリジナル時代劇”制作へ　日本映画放送、文化継承とジャパンコンテンツ攻勢の追い風背景に
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2030年を見据え“ネオオリジナル時代劇”制作へ　日本映画放送、文化継承とジャパンコンテンツ攻勢の追い風背景に

2026/01/03 10:00 インタビュー
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