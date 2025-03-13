Spotifyの使い方を初心者向けに、画像付きで解説していきます。おすすめの機能も紹介しているので、これからSpotifyを使う方も、もっと有効に活用したい方もぜひ参考にしてください。
PR 2023/03/28 12:00
無料プラン「Spotify Free」でできることや、有料プラン「Spotify Premium」との違いについて解説します。
PR 2023/03/31 12:00
Spotify の「オフライン再生機能」について解説します。オフライン再生機能を使えば、インターネットに接続せずとも好きな音楽・ポッドキャストを再生することができたり、データ通信量が節約できたりとメリットがいっぱいです。
PR 2023/04/11 18:52
Spotifyのプレイリストの活用術を紹介します。自分専用のプレイリストを作る手順や友達と一緒にプレイリストを作る方法も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
PR 2023/04/24 12:24
音楽を聞くならSpotifyで！このカテゴリはSpotifyの提供で音楽関連についての最新情報をご紹介します。最新のおすすめプレイリストのご紹介もあります。