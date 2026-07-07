潔癖で匂い対策が完璧の無臭男である同期が汗だくに。その匂いを嗅ぐと…他人の匂いから心の声を読み取れる彩芽の同期・宮嶋役演じた藤林泰也が役柄に抱いた印象とは　ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』記者会見

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』でクールな同期・宮嶋翠を演じる藤林泰也は、「役づくりしなくても、俺なんじゃないかって」と笑顔。しかし、共演者から「真逆です!」とツッコまれ、本当は役と正反対だったことを明かした。

藤林泰也

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』で演じる宮嶋翠は藤林泰也そのもの?

BSテレ東のドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(7月8日スタート 毎週水曜24:00～24:30)の記者会見が都内で行われ、ゆいかれん、藤林泰也、小栗有以(AKB48)、京典和玖が登壇。進行を松澤亜海アナウンサー(テレビ東京)が担当した。

相手の匂いから心の声を読み取れる、変わった特技を持つ花澤彩芽(ゆい)の同期で、潔癖で匂い対策バッチリがゆえに彩芽が心を読めない唯一の人物・宮嶋翠役を演じる藤林は、「原作を読ませていただいたときに、キュンキュンして。普段は少女漫画をあまり読まないのですが、恋愛ものの漫画っていいなと(思いました)」と回想。

その上で、「アクションものが好きでよく読むんですけど、同じような男の子にもキュンキュンしてもらって、男女問わずに楽しんでいただけるドラマにできたらなというふうに思いながら、原作を読ませていただき、現場でもそのことを意識して、どういうシーンにしたらキュンとしていただけるかなと、試行錯誤しながら撮影させていただきました」と話した。

ゆいかれん

また、自身の役柄に対する印象を聞かれると、藤林は「ドライでクールでカッコよくて。まさしく僕そのものだなって。素の状態でカメラの前に立てたというか。役づくりしなくても、俺なんじゃないかって」と茶目っ気たっぷりに回答。

共演者たちから「真逆です!」とツッコミが飛ぶと、「普段からカッコつけることが苦手なので、どうしても恥ずかしがっちゃって。おちゃらけたほうに行っちゃうんですけど、宮嶋翠はそういう役柄ではなく、クールで、ちょっと読めないところがあって。本人は頭の中でいろいろ妄想してるんですけど、それが出ないところは、僕は表情に出てしまうので、真逆な役だったなというふうに思います」と明かした。

ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』イントロダクション

営業成績トップの花澤彩芽(ゆいかれん)の秘密は、他人の匂いから心の声を読み取れること。しかし、同期の宮嶋翠(藤林泰也)だけは、潔癖で匂い対策が完璧の無臭男ゆえに、心を読むことができずにいた。

性格も飛びぬけてドライで、恋愛とは無縁だと思っていたが、ひょんなことから汗だくになった宮嶋の匂いを嗅ぐと、妄想の中で彩芽を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明……! 最初は戸惑いを隠せなかった彩芽だったが、クールな表情とは裏腹に情熱的な本音を抱える宮嶋のギャップに次第に惹かれていく。