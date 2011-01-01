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マイナビニュース・マイナビウーマン会員規約
改訂履歴
2011年9月16日 第15条(マイポ)を追記
2011年11月8日 媒体名をマイナビニュースに変更
2012年11月29日 改訂第14条(禁止事項)を変更
2015年7月3日 改訂広告記事の明示に関してを追記
2016年2月23日 改訂 第16条(ポイントサービス)
2016年7月20日 改訂 第4条(会員IDおよびパスワードの管理)
2017年12月1日 改訂 広告記事の明示に関してを変更
2020年4月7日 改訂
2020年9月7日 改訂 推奨環境を追加
2022年5月24日 改訂 アフィリエイトプログラム利用についてを追記
2022年11月1日 改定 サービス、会員規約についてを追記