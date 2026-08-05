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エンタメ

今田美桜「理想だけが全てではない」磯村勇斗「現実を乗り越えるから、理想が待っている」“理想と現実”のギャップに悩む人へ　第一線で活躍する俳優2人の向き合い方とは
テレビ

今田美桜「理想だけが全てではない」磯村勇斗「現実を乗り越えるから、理想が待っている」“理想と現実”のギャップに悩む人へ　第一線で活躍する俳優2人の向き合い方とは

2026/08/05 18:00 インタビュー
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第125回 3年ぶり続編『VIVANT』が「今年の視聴率トップ」と「配信再生歴代トップ」を両取り　快挙実現の背景とは
テレビ

テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第125回 3年ぶり続編『VIVANT』が「今年の視聴率トップ」と「配信再生歴代トップ」を両取り　快挙実現の背景とは

2026/08/05 11:00 連載
“押すよねー!”“え、押すんだ…”“わー! マジで押すんかーい!!”震えるぞハート!! 永世女流雀王・逢川恵夢の攻めまくり麻雀を目に焼き付けろ!! 【7/27 MトーナメントFINALステージB卓 東城りお VS 内川幸太郎 VS 逢川恵夢 VS 勝又健志 】
話題

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2026/08/02 19:30 レポート
『友近サスペンス劇場』第2弾で見せる進化　友近×モグライダー芝×西井監督が語るパロディーを超えた“文化継承”の舞台裏
YouTube

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2026/08/01 09:00 インタビュー
「『女優をやっています』と言うには程遠い」冷静に現状を自己分析した橋本梨菜が意欲を示す演技の仕事　“ゲスト枠”で悔しい思い抱くも、役者へのリスペクトは決して忘れず
芸能

「『女優をやっています』と言うには程遠い」冷静に現状を自己分析した橋本梨菜が意欲を示す演技の仕事　“ゲスト枠”で悔しい思い抱くも、役者へのリスペクトは決して忘れず

2026/07/31 12:11 インタビュー
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