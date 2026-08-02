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“押すよねー!”“え、押すんだ…”“わー! マジで押すんかーい!!”震えるぞハート!! 永世女流雀王・逢川恵夢の攻めまくり麻雀を目に焼き付けろ!! 【7/27 MトーナメントFINALステージB卓 東城りお VS 内川幸太郎 VS 逢川恵夢 VS 勝又健志 】
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2026/08/02 19:30 レポート
伝説の一戦! オーラスで萩原聖人が果てしない闇の向こうへ手を伸ばした結果は…!?【7/24 Mトーナメント3rdステージ H卓 二階堂亜樹VS多井隆晴VS萩原聖人VS瀬戸熊直樹】
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2026/07/26 19:00 レポート
うわぁぁ! そうするんだ!! “東海パワフル麻雀”の使い手・小池諒がMのステージで繰り出した「テンパイからの妙手」【7/13 Mトーナメント3rdステージB卓】
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2026/07/20 09:00 レポート
「確認だけで終わっていいのか」――『ソードアート・オンライン』『アズールレーン』パチンコシリーズのヒットメーカーがプロデューサーになっても現場に立ち続ける理由
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2026/07/15 07:00 インタビュー
まだまだユニフォームは脱がない!テンパイしていたU-NEXT Piratesの「船長」小林剛に最終手番で危険牌が襲いかかる!【7/6 Mトーナメント2ndステージA卓】
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2026/07/11 20:00 レポート
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