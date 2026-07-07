知られざる日本の優良企業の秘密に迫るテレビ東京のドキュメンタリー番組『知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル』(毎週土曜18:00～)では、4日放送で、1Lの紙パック牛乳を1分間で240本作る充填機を開発した「四国化工機」を紹介。SNSでは、「設計力が凄まじい」「よくあんな発想ができて、さらにはその動作を実現したと驚がくする」などの声が上がっている。

日常が革新的に変わった牛乳の賞味期限を延ばす技術とは...

国内トップクラスの食品充填機械メーカー「四国化工機」の基本事業は3つ。1つ目は、紙やプラスチックの容器にプリンなどを充填する機械の製造。2つ目は、充填機の製造技術を発展させた機械による、豆腐など大豆加工食品の製造。そして3つ目は、包装資材とよばれる、飲料や食品を入れる容器・フタなどの製造だ。

社長は「食品を扱う3つの事業が連携し、それぞれの技術を高め合うことで、機械や食品だけをつくる競合メーカーに対して優位性がある」と言う。

高い衛生性と生産能力を誇る主力製品の一つ「紙容器を成形して飲料を充填する機械」では、1Lの紙容器飲料を全自動で1分間に最大100本というスピードで作っている。一連の製造工程は密閉された無菌ルームで行われており、人の手に触れることも、外気が入り込むこともない。

製造後の洗浄や滅菌も自動で行われ、かつての一般的な牛乳の賞味期間5日程度から、現在ではおよそ2週間へと延びた。

また、容器の利便性を追求し、新たな付加価値アイテムを次々と生み出している。紙容器に差し込むと注ぎ口になるキャップは、機能性と革新性が高く評価され、国内外で注目を集めた。

さらに、常識を覆す豆腐を開発。保存料を一切使わず、常温保存で5カ月間もつ豆腐は、食品充填機で培ってきた徹底した無菌化技術の賜物だった。

SNSでも話題に「進化がすごい」

これにX(Twitter)では、「進化がすごい」「容器への商品の充填も効率化されているとは」「3つの事業が上手く噛み合っている」「滅菌プラスと密閉で長期保存が可能になったり、ここの技術が、いつの間にか当たり前になってた日本の食生活の利便性に大貢献してたのか」など驚きの声が多く見られた。

この放送は、TVerで配信されている。