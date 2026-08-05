スマホとデジタル家電

マイナビニュース
マイナビ
最新家電・デジタルで豊かな生活
会員ページ
Powered by
メニュー
総合トップ
パソコン
パソコン
Windows
アップル
PC本体
ゲーミングPC
自作 / テクノロジ
AI PC
周辺機器
ソフト
インターネット
セキュリティ対策
キャンペーン / イベント
Sponsored
パソコン工房
マウスコンピューター
ワコム
dynabook
アーク
FRONTIER
BTO PCのサイコム
アイオーデータ50周年
Related
セキュリティソフト比較
ヒカリノトリセツ(光回線比較)
パソコン買取
モバイルwi-fiどっとこむ
モバイル
モバイル
iPhone
Android
携帯キャリア
MVNO
スマホアプリ / サービス
ゲームアプリ
料金プラン
スマホアクセサリー
Sponsored
IIJmio
HUAWEI
IIJmio乗り換え体験談
Related
格安SIM比較
スマホ買取
iPhone買取
スマホ比較
家電
家電
カメラ
テレビ / レコーダー
プロジェクター
サウンド / オーディオ
時計 / ウェアラブル
生活家電
家電量販店
デジタルコンテンツ
Sponsored
CASIO
ジョーシン
LG Electronics
LiberNovo
Related
家具・家電レンタル比較
家電買取
ゲーム
ゲーム
eスポーツ
コンソールゲーム
スマホゲーム
PCゲーム
Related
ゲーム買取
ガジェット
ガジェット
ガジェット
VR
メタバース
タブレット
電子書籍
モビリティ
みんなのデジタル
みんなのデジタル
家族のデジタル
スマート家電
美容家電
家電バズ
学びのIT
ネット
IIJ
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
ランキング
公式X
レビュー
レポート
インタビュー
ハウツー
おすすめのキーワード
G-SHOCK
冷蔵庫
コードレス掃除機
キッチン家電
空気清浄機
EOS
スマートウォッチ
イヤホン
キーワード一覧
チャンネル一覧
パソコン
モバイル
家電
ゲーム
ガジェット
みんなのデジタル
IIJ
関連サイト
マイナビニュースについて
SNSアカウント一覧
メールマガジン登録
マイナビニュース公式SNS
]
家電
カメラ
感動のワールドカップ、260万枚の写真はどう撮られた？ カメラマンが語る撮影の現場
2026/08/05 10:30
インタビュー
時計 / ウェアラブル
Siriの強化やタップジェスチャーが注目！ watchOS 27でApple Watchがますます便利に
2026/07/30 06:00
レビュー
生活家電
手のひら電動シェーバーが6枚刃に。ワイヤレス充電や自動洗浄にも対応したパナソニック「ラムダッシュ パームイン プロ」を体験
2026/07/30 06:00
レポート
サウンド / オーディオ
スマホ全盛でも広がるDAPの世界、一番人気は「Snowsky DISC」 - 古田雄介の家電トレンド通信
2026/07/27 12:05
レポート
生活家電
姿勢や疲れ方は変わる？ 電動ワークチェア「LiberNovo Omni Pro」をオフィスで試した【前編】
2026/07/27 11:09
レポート
もっと見る
CP+2026特集
レビュー記事一覧
編集部X
新着記事
時計 / ウェアラブル
カシオ、小銭や駐車券などの小物を収納できるPRO TREK「PRJ-B001EX-1JR」
1分前
デジタルコンテンツ
民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』の日本版予告と場面写真が公開
12時間前
デジタルコンテンツ
驚異のワンカット90分『エルミタージュ幻想 デジタル・リマスター版』の1週間限定上映が決定
16時間前
デジタルコンテンツ
香港映画『逆流の男たち』の"暑中お見舞い"ティザービジュアルが公開
17時間前
時計 / ウェアラブル
カシオ、G-SHOCK「G-STEEL」に薄型・軽量のウレタンバンドモデル「GST-B1000」
18時間前
時計 / ウェアラブル
カシオ、回転ベゼル採用のスポーティなアナログウオッチ「MRW-240H」
19時間前
デジタルコンテンツ
家族の記憶を巡る『Blue Heron/ブルーヘロン』のポスタービジュアルと特報予告、場面写真が公開
20時間前
デジタルコンテンツ
クリストファー・ノーラン最新作『オデュッセイア』のIMAXおよびラージフォーマットでの上映が決定
21時間前
サウンド / オーディオ
米Bose、第2世代「QuietComfort」発表 ノイキャン強化、メガネ着用時の低下を抑制
22時間前
デジタルコンテンツ
J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』の新ビジュアルと本編映像が公開
23時間前
デジタルコンテンツ
中国ドラマ『国色芳華～牡丹の花咲く都で～』のDVDレンタルが10月2日より開始
2026/08/06 21:24
デジタルコンテンツ
北欧チャイルド・スリラー『ナイトボーン -夜哭-』の本編映像が公開
2026/08/06 18:00
デジタルコンテンツ
『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』の本編映像と監督メッセージ動画などが公開
2026/08/06 17:00
デジタルコンテンツ
リウ・ハオツン×ワン・アンユーの中国ドラマ『恋と雨空』のDVDレンタルが9月2日より開始
2026/08/06 15:04
時計 / ウェアラブル
カシオ、栃木レザーで経年変化を楽しむ「OCEANUS」限定モデル
2026/08/06 13:44
デジタルコンテンツ
シュー・グァンハン×アンジェラ・ユン共演『僕の一年、君の一日』の場面写真10点が公開
2026/08/06 12:00
時計 / ウェアラブル
カシオ、ローマ数字を配した大人向けスクエアウオッチ「LTP-B150」
2026/08/06 11:19
デジタルコンテンツ
ニワトリ主演のヒューマンドラマ『雌鶏』の海外映画評と新場面写真2点が公開
2026/08/06 11:00
デジタルコンテンツ
マーチングバンド部の再起を描く青春映画『進行曲 マーチングボーイズ』の日本版予告編が公開
2026/08/06 11:00
LG Electronics
有機ELテレビの先駆者・LGの最新モデル「LG OLED evo AI C6」を体験! AI機能も加わったその実力とは?
2026/08/06 08:00
- PR -
新着記事をもっと見る
レビュー
LG Electronics
有機ELテレビの先駆者・LGの最新モデル「LG OLED evo AI C6」を体験! AI機能も加わったその実力とは?
2026/08/06 08:00
- PR -
時計 / ウェアラブル
Siriの強化やタップジェスチャーが注目！ watchOS 27でApple Watchがますます便利に
2026/07/30 06:00
レビュー
時計 / ウェアラブル
【ドンキ】6年使ったApple Watchが一気にゴージャスに！1,290円の「ラインストーンカバー」を使ってみた
2026/07/13 17:00
レビュー
CASIO
この質感、想像以上 – 新作モデルEDIFICE「EFK-200」が放つ存在感
2026/07/10 11:00
- PR -
生活家電
【Amazonプライムデーで最大57%OFF!】最新モデルから窓拭き専用モデルまで、大人気エコバックスのロボット掃除機を超お得に購入しよう
2026/07/07 10:00
- PR -
レビューをもっと見る
連載
生活家電
山本敦の広がるつながるスマート家電 第27回 着けて二晩眠るだけ。睡眠時無呼吸症候群のリスクを「Sleep Doc」でチェックした
2024/09/13 12:00
連載
モノのデザイン 第190回 SWITCHBOTのロボット掃除機「K10+」がファッション敏感層から注目されたワケ（後編）
2024/07/24 16:11
連載
モノのデザイン 第189回 SWITCHBOTのロボット掃除機「K10+」がファッション敏感層から注目されたワケ（前編）
2024/07/24 16:08
連載
モノのデザイン 第188回 シャープが満を持して参入のサーキュレーター、フクロウの翼もヒントに機能美を追求（後編）
2024/07/23 15:44
連載
モノのデザイン 第187回 シャープが満を持して参入のサーキュレーター、フクロウの翼もヒントに機能美を追求（前編）
2024/07/23 15:39
連載
連載をもっと見る
もっと見る
注目トピックス
サウンド / オーディオ
アップル新イヤホン「AirPods 4」発売！ 使って分かった“7つの特徴”
2024/09/16 21:00
レビュー
時計 / ウェアラブル
「Pixel Watch 3」レビュー - 完成度が高まった3世代目、初登場の大きな45mmモデルを試す
2024/09/10 02:00
レビュー
時計 / ウェアラブル
「Galaxy Watch7」レビュー - エナジースコア＆睡眠コーチング機能が良い感じ
2024/09/05 18:35
レビュー
カメラ
3位からの大逆転！ 高校生が考えた「PowerShot V10」販促プラン、京急が採用
2024/07/29 16:00
レポート
生活家電
工事不要ですぐ使えるドンキの「どこでも置くだけエアコン」、本当に実用的か試してみた
2024/07/27 06:00
レビュー
時計 / ウェアラブル
スマートウォッチに日焼け止めや虫除けスプレーは大丈夫？ お手入れ方法をガーミンに聞いた
2024/07/21 13:16
レポート
家電
人気記事ランキング
24時間
週間
月間
サウンド / オーディオ
米Bose、第2世代「QuietComfort」発表 ノイキャン強化、メガネ着用時の低下を抑制
22時間前
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、G-SHOCK「G-STEEL」に薄型・軽量のウレタンバンドモデル「GST-B1000」
18時間前
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、回転ベゼル採用のスポーティなアナログウオッチ「MRW-240H」
19時間前
ニュース
デジタルコンテンツ
バイオレンスアクション『SISU/シス 復讐の血闘』のブルーレイ＆DVDセットが12月2日に発売
2026/08/06 07:00
ニュース
サウンド / オーディオ
CMF、カフ型イヤホン「Clip Pro」発表 3点支持と操作ダイヤルを採用、8月15日発売
2026/08/05 06:57
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、レトロフューチャーな「CASIO CLASSIC」新色 - 価格は8,800円
2026/07/10 12:32
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、ローマ数字を配した大人向けスクエアウオッチ「LTP-B150」
2026/08/06 11:19
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、歩数計とスマホ連携を備えたデジタルウオッチ「F-B100W」
2026/08/05 17:42
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、栃木レザーで経年変化を楽しむ「OCEANUS」限定モデル
2026/08/06 13:44
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、G-SHOCK「G-STEEL」にブラックIP仕上げの新モデル「GST-B1000BD」
2026/06/12 10:32
ニュース
ランキングをもっと見る
サウンド / オーディオ
CMF、カフ型イヤホン「Clip Pro」発表 3点支持と操作ダイヤルを採用、8月15日発売
2026/08/05 06:57
ニュース
時計 / ウェアラブル
Siriの強化やタップジェスチャーが注目！ watchOS 27でApple Watchがますます便利に
2026/07/30 06:00
レビュー
【決算深読み】AI拡大のパナソニック、上方修正で41年ぶり過去最高益の中身
2026/08/02 17:54
レポート
生活家電
氷なしでかき氷が作れる！ドンキのかき氷機「Mizukara」が思った以上に全部やってくれた
2026/06/06 06:00
レポート
デジタルコンテンツ
Prime Videoで『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4とスピンオフ『ニーグリー』の配信が決定
2026/08/04 07:00
ニュース
カメラ
ソニー、重さ654gの超望遠ズーム「FE 100-400mm F5.6-8 OSS」 実売14万円前後
2026/08/05 18:14
ニュース
時計 / ウェアラブル
カシオ、歩数計とスマホ連携を備えたデジタルウオッチ「F-B100W」
2026/08/05 17:42
ニュース
デジタルコンテンツ
伝説のスプラッター『マーターズ 4Kデジタルリマスター』オールナイト上映の詳細が発表
2026/08/03 16:00
ニュース
過去最高の数字が並ぶソニー決算、プレステ「ディスク廃止」に理解求める場面も
2026/08/03 15:42
レポート
デジタルコンテンツ
アカデミー賞ノミネートのドキュメンタリー『叛逆のサウンドトラック』の公開初日に菊地成孔のトークショーを開催
2026/07/31 11:00
ニュース
ランキングをもっと見る
生活家電
インバーター搭載で省エネ＆軽量化、BougeRVが防水仕様のポータブルエアコン「PC35 PRO」
2026/07/03 11:00
ニュース
サウンド / オーディオ
Geminiが使える新Google Homeスピーカー、使って気づいたメリットとデメリット
2026/07/09 14:50
レポート
時計 / ウェアラブル
Siriの強化やタップジェスチャーが注目！ watchOS 27でApple Watchがますます便利に
2026/07/30 06:00
レビュー
サウンド / オーディオ
スマホ全盛でも広がるDAPの世界、一番人気は「Snowsky DISC」 - 古田雄介の家電トレンド通信
2026/07/27 12:05
レポート
カメラ
Insta360、浅草に日本初の直営店をオープン 8月8日には創業者のJK氏が来店
2026/07/25 15:52
ニュース
カメラ
9年ぶり一新！ ソニーが高倍率ズームデジカメ「DSC-RX10M5」 実売36万円前後
2026/07/09 23:06
ニュース
デジタルコンテンツ
U-NEXTでの独占配信前に『ウォーキング・デッド:デッド・シティ シーズン3』の公式インタビューが公開
2026/07/13 19:58
ニュース
時計 / ウェアラブル
Garmin、画面なしスマートバンド「CIRQA」発表 サブスク不要で健康・運動を記録
2026/07/22 08:16
ニュース
サウンド / オーディオ
使い分けの時代に向かう完全ワイヤレスイヤホン、現在の売れ筋は？ - 古田雄介の家電トレンド通信
2026/07/06 11:00
レポート
デジタルコンテンツ
2026年上半期の話題作『サンキュー、チャック』のブルーレイとDVDが10月21日に発売
2026/07/17 10:00
ニュース
ランキングをもっと見る
マイナビニューストップ
+Digital
家電
このチャンネルについて
デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品やデジタル技術に関する様々な情報を発信。