ビンディングシューズは、スポーツタイプのロードバイクやマウンテンバイクなどの自転車のペダルに固定させる専用の靴で、アップグレードの第一歩として取り入れる初心者が多くいます。そこで今回は、ビンディングシューズの魅力や選び方についてプロにインタビューしました。
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