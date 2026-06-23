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山田祥平のニュース羅針盤 第547回 10万円超え「Kindle」は気軽に買えない、しかし読書の世界観を拡げる良デバイスだ
2026/06/23 06:00
連載
【Amazon得報】愛蔵版・新世紀エヴァンゲリオンKindle版が全巻67%オフの660円！
2026/04/20 15:09
【Amazon得報】Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディションが22%オフの34,980円！
2026/03/06 16:48
「感情展ー短歌で詠み、イラストで描くー」を見てきた。クリエイティブディレクターにMika Pikazo起用、短歌を味わうイラスト展示
2026/02/18 16:11
レポート
【Amazon得報】カラー版Kindle32GBモデルが18%オフの36,980円！
2026/01/30 17:23
【Amazon得報】Kindle版『葬送のフリーレン』最新15巻まですべて48%ポイント還元！
2025/12/26 15:10
DMMブックスが最大71％ポイント還元のスーパーセール、トム・ブラウン起用
2025/12/12 16:49
【Amazon得報】不朽の名作『北斗の拳』が大セール中！ 1巻は39円！ 全巻買っても2,073円！
2025/12/03 14:47
約600タイトルが最大90%オフ！ IT電子書籍ストア「Manatee」で秋の大型セール - 12月1日まで
2025/11/21 17:41
本を聴く「Audible」が日本上陸10周年。10月21日から新作コンテンツ公開へ
2025/10/21 18:53
【Amazon得報】「彼岸島」Kindle版が全33巻すべてが1冊100円！
2025/10/16 13:04
LINEマンガ、『3月のライオン』全17巻を無料配信 - 9月24日～28日まで
2025/09/24 10:18
「ハニレモ」「天ない」などが半額に、集英社「りぼん」70周年記念キャンペーン
2025/08/25 12:54
「クレヨンしんちゃん」連載35周年記念、LINEマンガでタテ読み版全話無料配信
2025/08/08 17:46
【Amazon得報】合本版のロードス島戦記Kindle版が46%ポイント還元で実質1,175円！ 他の合本版もセール中！
2025/08/06 13:53
Amazon「Kindle Colorsoft」発売、カラー表示対応のKindleがついに日本上陸
2025/07/25 04:30
dアニメストアで「鬼滅の刃」全巻セットが30％オフ、LiSA＆Aimerの特集も
2025/07/23 11:50
【Amazon得報】『タコピーの原罪』Kindle版が上下巻とも52%ポイント還元で実質316円！
2025/07/17 16:16
【Amazon得報】『葬送のフリーレン』Kindle版が全巻50%ポイント還元中！
2025/07/02 15:36
【電子書籍セール速報】ブックライブで「引退したおっさん冒険者、再雇用で最強ギルドマスターになってしまう」を第3話まで読めるキャンペーン
2025/03/04 19:06
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