マイナビニュース
マイナビ
いい仕事は、いい暮らしから
会員ページ
メニュー
総合トップ
TECH+
Channel
企業IT
ITインフラ
セキュリティ
開発/エンジニア
SaaS
企業動向
マーケティング
キャリア/スキル
クラウド
ワークスタイル
Sponsored
無線LAN / Wi-Fi
Lenovoの企業支援＋
デル・テクノロジーズ
Python学習
マウスコンピューター（法人）
地域のスマート化
OPEN DX
マネーフォワード クラウド
顧客データ活用
ノーコードツール kintone
プライバシー保護
電通
情シス業務改革特集
伊藤忠テクノソリューションズ
テクノロジー
半導体
カーエレクトロニクス
HPC
環境技術
サイエンス
宇宙・航空
ものづくり
Sponsored
IoT
シーメンスEDA
インテルのAI × ITインフラ
導入事例
業種から探す
テーマから探す
製品/ソリューションから探す
ホワイトペーパー
事例
レポート
インタビュー
ソリューション
クラウド/データセンター
仮想化
ハードウェア
スマートモバイル
ネットワーク
システム運用管理
CRM/SFA/マーケティング
経営とIT
セキュリティ
業務系システム
データ分析
情報系システム
システム開発
ハードウェア開発
セミナー
はたらくの未来へ/日本HP
+Digital
Channel
パソコン
Windows
アップル
PC本体
ゲーミングPC
自作 / テクノロジ
AI PC
周辺機器
ソフト
インターネット
セキュリティ対策
キャンペーン / イベント
Sponsored
パソコン工房
マウスコンピューター
ワコム
dynabook
アーク
FRONTIER
BTO PCのサイコム
アイオーデータ50周年
Related
セキュリティソフト比較
ヒカリノトリセツ(光回線比較)
パソコン買取
モバイルwi-fiどっとこむ
モバイル
iPhone
Android
携帯キャリア
MVNO
スマホアプリ / サービス
ゲームアプリ
料金プラン
スマホアクセサリー
Sponsored
IIJmio
HUAWEI
IIJmio乗り換え体験談
Related
格安SIM比較
スマホ買取
iPhone買取
スマホ比較
家電
カメラ
テレビ / レコーダー
プロジェクター
サウンド / オーディオ
時計 / ウェアラブル
生活家電
家電量販店
デジタルコンテンツ
Sponsored
CASIO
ジョーシン
LG Electronics
LiberNovo
Related
家具・家電レンタル比較
家電買取
ゲーム
eスポーツ
コンソールゲーム
スマホゲーム
PCゲーム
Related
ゲーム買取
ガジェット
ガジェット
VR
メタバース
タブレット
電子書籍
モビリティ
みんなのデジタル
家族のデジタル
スマート家電
美容家電
家電バズ
学びのIT
ネット
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
PREMIUM
PREMIUM
Car
Watch
Money
Life
Sponsored
住宅ローン
SBIネオトレード証券
ウーマン
ワーク＆ライフ
ワーク＆ライフ
キャリア
ビジネススキル
マネー
暮らし
ヘルスケア
グルメ
レジャー
車とバイク
キャッシュレス
次世代教育
ふるさと納税
Sponsored
みんなでごはん
自転車のある生活
FOOD & LIFE COMPANIES
ヤマハ発動機
独立・開業
健康セルフケア
三井不動産
免疫ケア
日産自動車
こどもスマイルムーブメント
NZAM(JAグループ・投資信託)
はたらくWell-Being
前を向く頭皮ケア&ヘアケア
J:COM
JA共済 ちいきのきずな
chocoZAP / RIZAP
COSMO(ココロも満タンに)
からだWelcia・くらしWelcia
ダークパターン対策
ローソン
ファミリーマート
一宮西病院
Uber
アイのある暮らし
世界は鉄でできている 日本製鉄
旅を楽しくする 星野リゾート
ボーネルンド
北海道電力｜ほくでん
雇用インフラ UTAIM/MMM
焼肉牛角・しゃぶしゃぶ温野菜
JALグループ旅行会社 ジャルパック
ENEOSグループの決意
AOKI・ORIHICA
レバレジーズ (Leverages)
ミツカン
カインズと始める新生活
チャージスポット/チアスポット
ノンアルコール
いすゞ自動車
HBA
三井住友海上
かっぱ寿司
ダノン
Supporter
ロフト
弁護士相談
SIM販売
TEAM家事・育児
メンズウェルネス
ヤマハ
MOVE ON by オリックスグループ
女子中高生向けオフィスツアー
清水建設
くらしのお困りガイド
Related
買取
医療脱毛
メンズ脱毛
退職代行
LOCALキャリアセンター
不動産査定
不動産投資
太陽光発電
電力・ガス
水まわりのレスキューガイド
資格
英会話
ヨガ・ピラティス
音楽教室
カーリース
エアコンクリーニング
ハウスクリーニング
電話占い
ナイトブラ
着圧レギンス
宅配弁当
ドッグフード
ウォーターサーバー
フォト
店舗＆集客
就職応援
就職応援
仕事のゲンバ
就活のホンネ
就活準備
Sponsored
内航海運業界
Supporter
Ｓｋｙ
エンタメ
エンタメ
芸能
テレビ
ラジオ
映画
YouTube
BS・CS番組
話題
WOWOW
スポーツ
Sponsored
Spotify
FOD
Pontaパス
TELASA
ライブ配信アプリ(17LIVE)
アミューズメント
カラオケ（JOYSOUND）
Related
エンタピック（漫画配信）
ホビー
ホビー
アニメ
鉄道
コミック
おもちゃ
特撮
将棋
トレンド
キャラクター
Sponsored
バンダイ/BANDAI SPIRITS
Related
アニメグッズ買取
特集
地域活性
地域活性
Sponsored
地域活性
IIJ
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
はたらくの未来へ/日本HP
読者コーナー
おすすめナビ
マイナビBOOKS
おすすめのキーワード
お笑い
AI
仮面ライダー
ビジネス用語
マンガ
ドラマ
キーワード一覧
チャンネル一覧
総合トップ
TECH+
+Digital
PREMIUM
ウーマン
ワーク＆ライフ
就職応援
エンタメ
ホビー
特集
地域活性
IIJ
読者コーナー
おすすめナビ
マイナビBOOKS
関連サイト
マイナビニュースについて
SNSアカウント一覧
メールマガジン登録
マイナビニュース公式SNS
]
Googleでマイナビニュースを優先表示する方法
ワーク＆ライフ
ふるさと納税
ふるさと納税
SNSでも話題! 野生のアザラシを保護、飼育する日本唯一の施設とは? 活動を応援できる北海道紋別市のふるさと納税返礼品も
2025/05/29 08:00
ふるさと納税
育てて獲る漁業! 北海道別海町のホタテが水揚げされるまで - ふるさと納税返礼品で小玉ホタテも
2025/05/28 08:00
ふるさと納税
観光案内も! 知床の海の恵みを堪能できる道の駅とは? 昆布は北海道羅臼町のふるさと納税返礼品に
2025/05/21 08:00
ふるさと納税
伝統行事が復活! 迫力満点の「府中流鏑馬」とは? 東京都府中市のふるさと納税返礼品でペアチケットも
2025/05/18 08:00
ふるさと納税
瀬戸内が舞台! 国際的な現代アートの祭典とは? 香川県高松市のふるさと納税返礼品でオールシーズンパスポートも
2025/05/17 08:00
もっと見る
新着記事
【ふるさと納税】税控除は正しく適用されている? 「住民税決定通知書」の確認ポイントは
2026/06/03 10:22
甲府市、「マイナビふるさと納税」の手数料引き下げ新プランに賛同 - 自治体の財政負担軽減と、寄附金の最大活用へ
2025/12/09 13:13
ふるさと納税、働く女性の6割が「やっていない」と回答 - 理由は?
2025/12/07 08:21
ふるさと納税が制度改正 - 「マイナビふるさと納税」は掲載手数料引き下げで自治体支援
2025/12/02 16:30
レポート
【ファミマのふるさと納税】お礼品ランキングトップ5を発表! 社員に聞いた活用術は?
2025/11/17 10:43
「ファミマふるさと納税」にハーゲンダッツが登場 - 店舗ですぐに引換できるおつまみや冷凍麺などお礼品続々追加
2025/10/21 10:07
坂角総本舖×日本製鉄、サスティナブル缶を使用した「ゆかり」が東海市のふるさと納税に登場
2025/09/25 17:24
「JALふるさと納税」初のリアルイベントを羽田空港で開催 - 旅行券や特産品が当たる大抽選会も
2025/09/17 14:51
「ふるさと納税サイト」利用者3200人が選んだ返礼品ランキング、1位は? - オリコン調査
2025/09/04 10:11
【ふるさと納税】2025年10月からポイント還元や特典廃止 - 「駆け込み寄付」をする人はどのくらいいる?
2025/07/15 16:43
三井住友カード、ふるさと納税事業に参入 - Vポイントも使えるポータルサイト「Vふるさと納税」
2025/07/08 09:10
【ふるさと納税】ポイント禁止前の2025年9月に「駆け込み寄付」増加か - さとふるがお礼品トレンドを発表
2025/06/27 15:03
「ファミマふるさと納税」に静岡県焼津市のお礼品が登場 - 「汁なし担々麺」「台湾まぜそば」の2商品
2025/06/12 10:29
見て! 触れて! イルカと遊びつくせる体験型施設とは? チケットは大分県津久見市のふるさと納税返礼品でも
2025/05/30 10:17
SNSでも話題! 野生のアザラシを保護、飼育する日本唯一の施設とは? 活動を応援できる北海道紋別市のふるさと納税返礼品も
2025/05/29 08:00
育てて獲る漁業! 北海道別海町のホタテが水揚げされるまで - ふるさと納税返礼品で小玉ホタテも
2025/05/28 08:00
【ふるさと納税】寄付が正しく控除されているか確認方法は? - 6月頃に届く「住民税決定通知書」の見方を解説
2025/05/27 10:16
【鹿児島県日置市】豊作と悪疫退散を願う力強いお田植行事「棒踊り」、人気のふるさと納税返礼品とは?
2025/05/27 08:00
【大阪府泉佐野市】移住支援に子育て世代への独自支援も! 豊かな自然と住み心地が魅力のまち、人気のふるさと納税返礼品とは?
2025/05/26 08:00
鶏卵一筋! ニワトリを大切に育てる「築上鶏卵」が福岡県上毛町のふるさと納税返礼品に選ばれた理由とは?
2025/05/25 08:00
新着記事をもっと見る
過去の記事を探す
年を選択
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
月を選択
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
記事種別を選択
ニュース
ハウツー
インタビュー
レポート
レビュー
連載
特集
診断
動画
検定
事例
ソリューション
人気記事ランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る
マイナビニューストップ
ワーク＆ライフ
ふるさと納税
このカテゴリーについて
ふるさと納税のおすすめ情報をお届け! 全国各地の自治体(都道府県/市町村)による、お肉・お米、魚介類、お酒などの特産品をはじめとした人気のお礼の品(返礼品)や特典、使い道をご紹介します。