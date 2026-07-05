1本の生配信動画で幸せな日常は崩壊、夫と愛人との密会現場へ乗り込むが…「驚くほど衝撃的な展開が詰まっている作品」で主人公・莉乃役を演じる内田理央が撮影を振り返る　ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見

内田理央は主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』について、「本当に大変」と撮影を回顧。タイムリープを描く複雑な構成に、「頭をフル回転させながら撮影している」と苦労を明かした。

内田理央

主人公・本庄莉乃役を演じる内田理央が撮影で苦労したこと

テレ東のドラマ『夫を殺したはずなのに』(7月6日スタート 毎週月曜23:06〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、内田理央、渡邊圭祐、箭内夢菜、曽田陵介が登壇した。

夫を献身的に支える料理上手な妻で、謎の差出人から送られてきた生配信動画によって、人生が一転する主人公・本庄莉乃役を演じる内田は、オファーを受けたときの心境を聞かれ、「不倫と復讐と殺人とタイムリープと、こんなに盛り込めるものなんだ! と驚くほど衝撃的な展開が詰まっている作品でしたので、まず原作の漫画を読ませていただいたのですが、とても面白くて」と回想。

続けて、「謎がたくさんで、考察しがいのあるストーリーに最後はどうなるんだろうと私自身が楽しみですし、そんな原作のドラマ化ということで、きっと大変なんだろうなとは思っていたのですが、本当に大変で。みんなで頑張って撮影しています」と話した。

また、自身の役柄を演じる上で難しかったところがあるかを聞かれると、内田は「難しかった点は、タイムリープです」と挙げつつ、「撮影をしていく上で、1回目、2回目、3回目とランダムに撮らないといけなかったので、同じ場所でも『今から1回目です!』『次、3回目やります!』と言われて、この間に何があったんだっけ!? と頭を整理するのが大変で。それはスタッフさんの皆さんもそうで、みんなで頭をフル回転させながら撮影しているところが一番大変だったというふうに思います」と説明した。

会見の最後には、内田は「復讐のドロドロと不倫のドロドロと殺人のドロドロが交差するタイムリープサスペンスになっております。考察しがいのある謎もたくさんあって、(ほかキャストの)皆さんのお芝居という面でもかなり衝撃的なシーンがたくさん出てくると思うので、最後まで目が離せない内容となっています」と紹介し、「ぜひSNSなどでも考察をしながら観ていただけるとうれしいです」とメッセージを送った。

ドラマ『夫を殺したはずなのに』ストーリー

料理上手な妻・莉乃(内田理央)と優しい夫・慶太(渡邊圭祐)。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた1本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。

画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫……。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナ(箭内夢菜)の返り討ちにあい、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた――。

夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか? 自分の“復讐”が間違っていたのか? 繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へとたどり着く。