マイナビニュース
マイナビ
テレビ・映画・人気芸能人の最新情報
会員ページ
メニュー
総合トップ
TECH+
Channel
企業IT
ITインフラ
セキュリティ
開発/エンジニア
SaaS
企業動向
マーケティング
キャリア/スキル
クラウド
ワークスタイル
Sponsored
無線LAN / Wi-Fi
Lenovoの企業支援＋
デル・テクノロジーズ
Python学習
マウスコンピューター（法人）
地域のスマート化
OPEN DX
マネーフォワード クラウド
顧客データ活用
ノーコードツール kintone
プライバシー保護
電通
情シス業務改革特集
伊藤忠テクノソリューションズ
テクノロジー
半導体
カーエレクトロニクス
HPC
環境技術
サイエンス
宇宙・航空
ものづくり
Sponsored
IoT
シーメンスEDA
インテルのAI × ITインフラ
導入事例
業種から探す
テーマから探す
製品/ソリューションから探す
ホワイトペーパー
事例
レポート
インタビュー
ソリューション
クラウド/データセンター
仮想化
ハードウェア
スマートモバイル
ネットワーク
システム運用管理
CRM/SFA/マーケティング
経営とIT
セキュリティ
業務系システム
データ分析
情報系システム
システム開発
ハードウェア開発
セミナー
はたらくの未来へ/日本HP
+Digital
Channel
パソコン
Windows
アップル
PC本体
ゲーミングPC
自作 / テクノロジ
AI PC
周辺機器
ソフト
インターネット
セキュリティ対策
キャンペーン / イベント
Sponsored
パソコン工房
マウスコンピューター
ワコム
dynabook
アーク
FRONTIER
BTO PCのサイコム
アイオーデータ50周年
Related
セキュリティソフト比較
ヒカリノトリセツ(光回線比較)
パソコン買取
モバイルwi-fiどっとこむ
モバイル
iPhone
Android
携帯キャリア
MVNO
スマホアプリ / サービス
ゲームアプリ
料金プラン
スマホアクセサリー
Sponsored
IIJmio
HUAWEI
IIJmio乗り換え体験談
Related
格安SIM比較
スマホ買取
iPhone買取
スマホ比較
家電
カメラ
テレビ / レコーダー
プロジェクター
サウンド / オーディオ
時計 / ウェアラブル
生活家電
家電量販店
デジタルコンテンツ
Sponsored
CASIO
ジョーシン
LG Electronics
LiberNovo
Related
家具・家電レンタル比較
家電買取
ゲーム
eスポーツ
コンソールゲーム
スマホゲーム
PCゲーム
Related
ゲーム買取
ガジェット
ガジェット
VR
メタバース
タブレット
電子書籍
モビリティ
みんなのデジタル
家族のデジタル
スマート家電
美容家電
家電バズ
学びのIT
ネット
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
PREMIUM
PREMIUM
Car
Watch
Money
Life
Sponsored
住宅ローン
SBIネオトレード証券
ウーマン
ワーク＆ライフ
ワーク＆ライフ
キャリア
ビジネススキル
マネー
暮らし
ヘルスケア
グルメ
レジャー
車とバイク
キャッシュレス
次世代教育
ふるさと納税
Sponsored
みんなでごはん
自転車のある生活
FOOD & LIFE COMPANIES
ヤマハ発動機
独立・開業
健康セルフケア
三井不動産
免疫ケア
日産自動車
こどもスマイルムーブメント
NZAM(JAグループ・投資信託)
はたらくWell-Being
前を向く頭皮ケア&ヘアケア
J:COM
JA共済 ちいきのきずな
chocoZAP / RIZAP
COSMO(ココロも満タンに)
からだWelcia・くらしWelcia
ダークパターン対策
ローソン
ファミリーマート
一宮西病院
Uber
アイのある暮らし
世界は鉄でできている 日本製鉄
旅を楽しくする 星野リゾート
ボーネルンド
北海道電力｜ほくでん
雇用インフラ UTAIM/MMM
焼肉牛角・しゃぶしゃぶ温野菜
JALグループ旅行会社 ジャルパック
ENEOSグループの決意
AOKI・ORIHICA
レバレジーズ (Leverages)
ミツカン
カインズと始める新生活
チャージスポット/チアスポット
ノンアルコール
いすゞ自動車
HBA
三井住友海上
かっぱ寿司
ダノン
Supporter
ロフト
弁護士相談
SIM販売
TEAM家事・育児
メンズウェルネス
ヤマハ
MOVE ON by オリックスグループ
女子中高生向けオフィスツアー
清水建設
くらしのお困りガイド
Related
買取
医療脱毛
メンズ脱毛
退職代行
LOCALキャリアセンター
不動産査定
不動産投資
太陽光発電
電力・ガス
水まわりのレスキューガイド
資格
英会話
ヨガ・ピラティス
音楽教室
カーリース
エアコンクリーニング
ハウスクリーニング
電話占い
ナイトブラ
着圧レギンス
宅配弁当
ドッグフード
ウォーターサーバー
フォト
店舗＆集客
就職応援
就職応援
仕事のゲンバ
就活のホンネ
就活準備
Sponsored
内航海運業界
Supporter
Ｓｋｙ
エンタメ
エンタメ
芸能
テレビ
ラジオ
映画
YouTube
BS・CS番組
話題
WOWOW
スポーツ
Sponsored
Spotify
FOD
Pontaパス
TELASA
ライブ配信アプリ(17LIVE)
アミューズメント
カラオケ（JOYSOUND）
Related
エンタピック（漫画配信）
ホビー
ホビー
アニメ
鉄道
コミック
おもちゃ
特撮
将棋
トレンド
キャラクター
Sponsored
バンダイ/BANDAI SPIRITS
Related
アニメグッズ買取
特集
地域活性
地域活性
Sponsored
地域活性
IIJ
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
はたらくの未来へ/日本HP
読者コーナー
おすすめナビ
マイナビBOOKS
おすすめのキーワード
仮面ライダー
マンガ
お笑い
ドラマ
ビジネス用語
AI
キーワード一覧
チャンネル一覧
総合トップ
TECH+
+Digital
PREMIUM
ウーマン
ワーク＆ライフ
就職応援
エンタメ
ホビー
特集
地域活性
IIJ
読者コーナー
おすすめナビ
マイナビBOOKS
関連サイト
マイナビニュースについて
SNSアカウント一覧
メールマガジン登録
マイナビニュース公式SNS
]
Googleでマイナビニュースを優先表示する方法
エンタメ
映画
映画
佐野勇斗、M!LKのお辞儀が深い理由「正直に言えば…」 時が流れても変わらない“ファン”との関係性
2026/07/12 18:00
インタビュー
映画
「180度違う行動」「あれは大胆だったなと…」注目を浴びるのが苦手だった有村架純の人生を変えた“決断”
2026/06/30 20:00
インタビュー
映画
横領で解雇された夫の借金返済のために…金密輸に加担する二児の母 有村架純、初の母親役で感じた共通点と使命感「この小さな命を…」
2026/06/26 18:00
インタビュー
映画
笑いを一切封印したムロツヨシが怖くていい 映画化で存在感を増したキャラクターの怪演に注目 映画『君のクイズ』を“正直”レビュー
2026/05/23 20:00
レビュー
映画
「“肉体の圧”がすごい」山下智久との共演でKEY TO LIT岩崎大昇が受けた“刺激”
2026/05/14 21:15
インタビュー
もっと見る
新着記事
M!LK曽野舜太が作品に加えた“艶” 多忙な中での撮影で見せた“熱さ”を監督が絶賛「もう1回やらせてください! と…」
6時間前
レポート
毎熊克哉、何気なく伝えた一言から2カ月後に主演オファー「しかも主演じゃないですか!?」
18時間前
レポート
【夏はやっぱり涼しい映画館へ】大人編：スパイダーマン、ちいかわ… あなたは興奮でアツくなりたい? 恐怖でヒンヤリしたい? - 編集部が注目する最新映画5選
23時間前
「コンプライアンスが世の中を牛耳り始めている中で...」「子どもが観ないんだからと好き勝手やっちゃう」――デーモン閣下が語る映画『レディ・オア・ノット2』の"狂気"とは?
2026/08/06 04:00
全編iPhone撮影でアカデミー賞選出の偉業→「夜市での映画撮影は無理」という常識をはねのけて映し出した"リアル"とは――ツォウ監督が語る映画『左利き少女』の舞台裏
2026/08/05 23:00
坂口健太郎、出演オファーを即決した理由「ぜひともご一緒させていただきたいという気持ちに」 映画『私はあなたを知らない、』完成披露舞台挨拶
2026/07/28 12:35
レポート
中山エミリ、共演者の特殊メイクに「皆さんの表情を楽しんでしまいました」
2026/07/27 13:05
レポート
曽野舜太、夢の『仮面ライダー』役で活きたM!LKでの経験明かす 役柄に驚きも「あれ、俺…」
2026/07/24 20:00
レポート
片岡礼子、映画『ハッシュ!』への思い「これが自分の中の重心になっている部分は大きいです」
2026/07/24 12:05
レポート
「ブンブン振り回していたら……」M!LK曽野舜太、殺陣練習のために模擬刀を購入→自宅で起こったハプニングとは
2026/07/23 22:00
レポート
木村多江、『ぐるりのこと。』が大きな転機に「やっと私、役者のスタートラインに立てたんだ」
2026/07/23 13:05
レポート
リリー・フランキー、映画『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版公開で「ずいぶん俺のかわいさが際立っている」
2026/07/22 13:05
レポート
「名誉毀損」「歴史捏造」の主張に反論、ドラマ版めぐり訴訟の映画『開戦前夜』製作委員会が公開の意義強調「戦争に向かう“空気”の正体を問う」
2026/07/22 08:38
丘みどり、初主演映画で夫役・アキラ100％がマジ寝「何度か“起きてください!”」
2026/07/21 18:08
レポート
田辺誠一、映画『ハッシュ!』への思いを語る 自分を支えてくれる作品群の中で「一番大きな柱になっていますね」
2026/07/21 13:03
レポート
唐田えりか、染谷将太との共演は「学ぶことも引き出されることも多かった」 映画『チルド』初日舞台挨拶
2026/07/20 18:20
レポート
令和ロマンくるまが染谷将太に尋ねたこと「ちょうど映画を作り始めていたときだったんで…」 映画『チルド』初日舞台挨拶
2026/07/20 16:20
レポート
染谷将太、「何もない人間」演じる難しさを語る 映画『チルド』初日舞台挨拶
2026/07/20 14:40
レポート
趣里「安心安全の橋本淳」 共演重ねる俳優への厚い信頼
2026/07/15 12:35
レポート
新着記事をもっと見る
過去の記事を探す
年を選択
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
月を選択
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
記事種別を選択
ニュース
ハウツー
インタビュー
レポート
レビュー
連載
特集
診断
動画
検定
事例
ソリューション
もっと見る
マイナビニューストップ
エンタメ
映画
このカテゴリーについて
新作情報・編集部おすすめ映画はもちろん、イベントレポートやレビューも充実。海外発の驚きの映画ネタもいち早くお届け。