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TBS海外戦略のTHE SEVEN、27年度売上81億円超へ 海外OTT向け3作品が完成・納品予定
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『Tシャツが乾くまで』注目度4週連続トップ10 花火の音にかき消された“伝えたかった言葉”
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テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第125回 3年ぶり続編『VIVANT』が「今年の視聴率トップ」と「配信再生歴代トップ」を両取り 快挙実現の背景とは
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『VIVANT』、最新話で登場した人物の予想外の姿にSNS騒然 「同一人物!?」「誰も信じられない」
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『VIVANT』“顔に排せつ物を塗る”シーンの裏側が明らかに! 堺雅人が語った撮影秘話「二階堂ふみさんが…」
2026/08/02 18:30
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切なすぎる…「かわいそうな人同士ならいいんじゃないですか?」『Tシャツが乾くまで』充(松山ケンイチ)への怒りの声も
2026/08/01 09:37
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高橋文哉、生方氏の脚本作品の魅力を語る「見方を変えると、持つ意味が変わってくる」 - 『Tシャツが乾くまで』低体温男子・直人の魅力とは
2026/07/31 08:08
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元日テレ岩田絵里奈、谷まりあと中学時代からの友人 フリー転身後初『プレバト!!』で対決
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『Tシャツが乾くまで』目の離せない展開が続く第4話あらすじ - 充からの電話で...【写真9枚】
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『VIVANT』第2シーズン、視聴の「量」「質」で裏番組を圧倒 注目度・世帯テレビオン率が前作初回も上回る
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『VIVANT』続編、初回からコア注目度1位で存在感 放送直前生特番も個人全体10位に
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『VIVANT』第11話の舞台裏を緊急公開! “ノコル”に扮するM!LK塩崎太智の大胆考察に監督の反応は...?
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中島歩、蒼井優との細やかな芝居に手応え 『Tシャツが乾くまで』2人のシーンは「距離が近くて、セリフでの芝居が多い」「微細なニュアンスのやりとりをしていくのが楽しい」
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「ビックリしたあ」「これも伏線...?」『VIVANT』初回放送に“考察班”すでに動き出す - 世帯視聴率18.8％で圧巻スタート
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「近年でも最高水準」「さすがの完成度」「刑事ドラマに一石」2026年冬ドラマのオススメ5作は? ドラマ解説者が23作の傾向を徹底分析
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