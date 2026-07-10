TBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(10日19:00～放送)では、「それスノフレンドパーク」第6弾を3時間スペシャルで放送する。今回最大の注目は、蒼井優と山里亮太夫妻のバラエティ番組初共演。妻・蒼井が挑戦者として参戦する中、副支配人を務める山里が公平なジャッジを下せるのかに注目が集まる。

蒼井優と山里亮太がバラエティ初共演 夫婦ならではの掛け合いにも注目

今回の「それスノフレンドパーク」では、蒼井が『フレンドパーク』シリーズに初参戦。挑戦者としてさまざまなアトラクションに挑む一方で、夫の山里は副支配人として進行とジャッジを担当する。

第6弾となる今回は、Snow Manチーム、蒼井優率いる金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』チーム、そして「芸人チャンピオン」チームによる三つ巴対決。

金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』チームは、18年ぶりに地上波連続ドラマの主演を務める蒼井優をはじめ、中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチと豪華俳優陣が勢ぞろいする。

「芸人チャンピオン」チームには、アンタッチャブル・柴田英嗣、マヂカルラブリー・野田クリスタル、トレンディエンジェル・斎藤司、キンタロー。、たくろう・赤木裕が集結。賞レースを制してきた実力派芸人たちがSnow Manと火花を散らす。

Snow Man

競技中には、蒼井の挑戦を見守る山里が思わず「大丈夫? ケガしてない?」と駆け寄る、夫婦ならではのやり取りが飛び出す場面も...? 一方、ラウールはドラマ『愛の、がっこう。』(フジテレビ)で共演した中島にあるアドバイスを贈る。

「ハイパーホッケー」に謎の覆面コンビも登場

アトラクションは「ウォールクラッシュ」「デリソバ」「ネヴァーワイプアウト」「メロディープッシュdeミュージック」「フラッシュザウルス」などおなじみの人気競技を用意。

「ウォールクラッシュ」では、Snow Manに向けたスペシャル仕様の壁が登場。前回クリアゾーン到達を果たした阿部亮平が再び高記録に挑戦する。

また、「ハイパーホッケー」には今回も強敵の覆面コンビが襲来。Snow Manの阿部亮平＆宮舘涼太ペア、ドラマチームの松山ケンイチ＆高橋文哉ペアらが激闘を繰り広げる。覆面コンビの正体にも注目だ。

夏の熱戦を制するのはどのチームか。蒼井優と山里亮太のバラエティ初夫婦共演とともに、大盛り上がりの3時間スペシャルとなりそうだ。

【編集部MEMO】

1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに5回放送されている。

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