「ゴールデンウィーク期間中に一気見してほしいドラマ」というお題をもらい、真っ先に浮かんだのが、ちょうど10年前の2016年春に放送された『重版出来!』(TBS系、U-NEXTほかで配信中)。主演は今春『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系)で主演を務める黒木華だが、当時はこれがドラマ初主演であり、まだ一般的な知名度は高くなかった。

脚本を手がけたのは、のちに『アンナチュラル』(TBS系、18年)、『MIU404』(TBS系、20年)、『海に眠るダイヤモンド』(TBS系、24年)、映画『ラストマイル』(24年)などのオリジナルでヒットを連発する野木亜希子。

さらに言えば『重版出来!』は脚本家・野木亜希子の名前が知れ渡ることになった『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS系、16年)のわずか半年前に放送されたことで、「隠れた名作」というポジションに留まっている。

しかし、『重版出来!』は「黒木華と野木亜希子の最高傑作」と言い切っていいほどさまざまな魅力が詰め込まれた作品だった。新年度がスタートし、ゴールデンウィークの休暇中の今だからこそ「“働くこと”“続けること”“頑張ること”を考える」という意味を込めて当作の見どころをドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

異なる人物の目線から描かれた物語

タイトルの「重版出来」とは出版物が増刷されることで、これを繰り返すほど出版社の収益が上がっていく状態を指す。そんなタイトルを見れば、「よくある出版業界モノ」と思われがちだが、誰もが自分の仕事に置き換えて感情移入できるような脚本・演出が徹底されていた。

最大の魅力は出版関係者をめぐる群像劇であり、主人公は漫画誌『週刊バイブス』の新人編集者・黒沢心(黒木華)だが、各話が異なる人物の目線から描かれている。

第1話が柔道一筋で元五輪代表候補だった新人編集者・心。第2話が希望部署に配属されず覇気のない営業部の若手社員・小泉純(坂口健太郎)。第3話が漫画に救われ、漫画への愛にあふれる編集者・壬生平太(荒川良々)。第4話がデビューを目指して揺れる女性漫画家・東江絹(高月彩良)。第5話が本への情熱を秘めた苦労人の社長・久慈勝(高田純次)。

第6話が数字重視の冷淡なスタンスだが、知られざる思いを抱えるベテラン編集者・安井昇(安田顕)。第7話が漫画家志望だが長年アシスタントから抜け出せずにいる沼田渡(ムロツヨシ)。第8話が作家を大切にしながらライバル誌打倒に燃える編集長・和田靖樹(松重豊)。第9話が心の指導係でクールながら包容力のある副編集長・五百旗頭敬(オダギリジョー)。第10話が再び心の順で、それぞれの仕事に向かう姿が描かれた。

これ以外でも営業部長の岡英二(生瀬勝久)、書店員の河舞子(濱田マリ)らが登場。さらに漫画家も多数登場し、ベテランの三蔵山龍(小日向文世)、新進気鋭の売れっ子・高畑一寸(滝藤賢一)、業界きってのイケメンながらスランプの成田メロンヌ(要潤)、画力が課題も天性の才能を見せる新人・中田伯(永山絢斗)らも見せ場たっぷりだった。