俳優の松本若菜が5日、都内で行われたTBS系ドラマ『君の好きは無敵』(7月14日スタート 毎週火曜22:00～)の第1話特別試写会&制作発表会見に佐野勇斗、小野花梨、金田哲(はんにゃ.)、白本彩奈、島崎和歌子、藤井隆、本郷奏多とともに登壇した。

松本若菜

デザイナー・瀬尾深月(佐野勇斗)とともに「大ヒットキャラクターを生み出す」ことに挑戦することになる元コンサルタントの草壁杏奈を演じた松本。「ドラマの魅力は“かわいい”とか“好き”という気持ちを前向きなパワーとして描いている部分だと思います。私もですが、大人になればなるほど、“好き”“かわいい”という気持ちはなかなか素直に伝えられなかったり、遠慮してしまうときもある。そういう気持ちを肯定してくれるドラマになっています」と作品の魅力をアピールした。

また、松本と佐野勇斗は今作で初共演。役柄の関係性上、言い合いのシーンも多いという。「僕は『はぁ!?』とかが多いので、若菜さんのほうがセリフが多くて大変ですね」と話した佐野に対し、松本は「(佐野さんが)アドリブとかをぶっこんでくるので、笑うのを我慢するのが大変。長いセリフのときは控えてもらっていいですか?(笑)」と意外な苦労を明かしつつ、笑いを誘っていた。

『君の好きは無敵』第1話あらすじ

大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈(松本若菜)は、突然「FIRE(早期リタイア)します!」と宣言する。颯爽と退職し、悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。

そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月(佐野勇斗)。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇する。いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗して、瀬尾を救出しようとするも失敗してしまう。仕事を失い、激怒した瀬尾への償いのため、杏奈は瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと」というあまりに無謀なものだった。