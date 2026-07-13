バレーボール男子日本代表・石川祐希選手らがTBS系バラエティ番組『テレビ×ミセス』(13日20時55分～)に、ゲスト出演する。

Mrs. GREEN APPLEがMCを務める同番組。今回は、ネーションズリーグで8連勝中と勢いに乗る男子日本代表から、石川選手、小川智大選手、大塚達宣選手が登場し、Mrs. GREEN APPLEチームとさまざまなゲーム企画で対決する。

(左から)Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架・大森元貴・若井滉斗、石川祐希選手、小川智大選手、大塚達宣選手

石川選手「ショックです…」

注目は新ゲーム企画「フライングドン」。日常にある音を聞き分ける内容で、「風鈴の音」や「花火の音」などをテーマに勝負を繰り広げる。音のプロであるMrs. GREEN APPLEに対し、反射神経に優れた日本代表チームが挑む構図となるが、若井滉斗が活躍を見せる一方で、石川選手が思わぬミスを犯してしまう場面も。石川選手は「ショックです...」と膝をつくほどの落胆ぶりを見せる。

また、高さ4メートルの「巨大ジェンガ」対決も実施。ここまで無敗を続けるミセスチームが5連勝を懸けて日本代表と激突する。最高到達点約3.5メートルを誇る大塚選手は、その身体能力を生かした豪快なプレーを連発。世界レベルのジャンプアタックが飛び出し、スタジオを大いに沸かせる。

ゲーム中には、引くと特殊な効果が発動する「青リンゴマーク」ブロックも登場。ダイアン・津田篤宏による「ジョーカー津田」が勝負をかき乱し、予測不能の展開を繰り広げる。

白熱した戦いに、Mrs. GREEN APPLEのメンバーも「めっちゃ楽しい!!」と興奮を隠せない様子を見せる。

【編集部MEMO】

番組の最後には「ライブ×ミセス」として、Mrs. GREEN APPLEが代表曲「青と夏」を披露される予定だ。2018年公開の映画『青夏 きみに恋した30日』の主題歌として書き下ろされ、今なお夏の定番ソングとして愛される楽曲を、エネルギッシュなパフォーマンスで届ける。

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