ここ数年で、給食の食べ残しが実に9割近くも減った小学校が都内にある──MBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00～)が、その立役者でもある学校の栄養士・松丸奨さんに迫った。SNSでは、「あんなに子供達に寄り添っている学校栄養士観たことがない!」とその情熱に心を打たれたような声が上がっている。

松丸さんの生活は給食を中心に回る。早朝5時半、誰よりも早く出勤し、翌月分の献立作りにとりかかる。限られた予算の中で、決められた栄養価と食品群の組み合わせに頭をひねる。だがそんな生活もつらくないという。むしろ「献立を考えている時間が楽しくて」と笑顔を見せる。

8時半になると、学校には出汁の香りが広がる。それも作戦だった。「まだ眠い朝でも、出汁やニンニクの香りがしてきたら、今日のメニューは何かなって楽しみになりますよね」。

鶏ガラと豚骨、そして鰹節、サバ節、昆布、さらに野菜を加え、3時間出汁をとった本格ラーメンに、パンの上からビスケット生地をのせた「ビスキュイパン」、コーンフレークを衣にして鶏肉を揚げた「フレーフレークカツ」。“映える”見た目と、キャッチーなメニュー名が子どもたちの好奇心を刺激する。

調理員と連携をとりながら配膳の直前まで味の調整を欠かさない。美味しさはもちろんのこと、食べやすさ、配膳のしやすさも考えられた給食には、彼の思いが込められていた。

「食べることは怖くない、楽しい。そういうふうに思えたら、この先も友だちや家族との関係性もうまくいくかもしれない」

自身が小学生だったころ、彼はいじめに遭っていた。いつも逃げ込んでいたのは給食室の裏。給食の先生と話すこともあった。給食に救われたことがある──だから、栄養士を目指したという。

2013年には、日本一の学校給食を決める「全国学校給食甲子園」で頂点に立った。男性が優勝したのは初めてのこと。以来、これまで10冊以上の本を出版し、給食の予算や環境の異なる全国から、講演会にも招かれるようになる。

給食時は子どもたちの反応、笑顔を見るため、各教室を周る。子どもたちに寄り添う給食の先生の情熱は一日中、休まることはない。

帰宅してもいつも新メニューの試作。常に子どもたちのことを考え続けている。子どもたちにレシピをねだられ、それをまとめて渡すのも楽しみのひとつ。子どもたちの家族からの評判もいい。頼まれれば、運動会の練習にも参加し、子どもたちの食についてヒアリングしている。

そうした努力が実ったのか、今年の誕生日には生徒たちたがサプライズでお祝いもしてくれた。そのうれしそうな笑顔の目尻には、ほんのりと涙が浮かんでいた。

この姿にX(Twitter)では、「こんなに子供に寄り添える給食の先生がいたら、それは人気者になるだろうね」「子供たちの反応が、先生への関わり方にすべて現れていると思う」「先生が子供の体を思うまっすぐな気持ちに涙した」「すごい情熱。まさにこれこそ情熱大陸!」などのコメントが。

一方で、物価高騰や給食費の未払いなどが原因で、学校給食の品質、量、献立の貧しさが話題に上ることもある昨今、「給食の献立問題が騒がれている昨今、全国の給食に携わる人たちはこれを観たほうがいい」といった社会問題について考えた視聴者もいた。

この放送は、TVerで配信されている。