「正直、僕は歌やダンスがすごく好きなわけじゃないんですが……」俳優でM!LKの佐野勇斗が、12日放送のMBS・TBS系のバラエティ番組『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00～)に出演。俳優とアイドルの両立について語った。

佐野勇斗

「イイじゃん」「好きすぎて滅!」の大ヒットで一躍人気を集めたM!LK。2014年に結成され、二度のメンバー変更を経て、「イイじゃん」は11年目のヒット曲だったという。

「10年で途中で不安にならなかった?」と聞かれた佐野は、「あまり言ったことなかったかもですが、ずっと不安でした」と当時の心境を吐露。「自分たちで切り開いていかないといけない時代だから、SNSも楽曲も全部自分たちでプロデュースしてがんばっていこうと(メンバー同士で)毎日のように話していた」と振り返った。

そんな下積み時代に、俳優としても活動の幅を広げてきた佐野。「俳優とアイドルのどちらが大切か」という質問が寄せられると、「僕の中では答えが決まっていて、どちらも好きで大事なんですが、アイドルというよりはM!LKです」と答える。

その真意について、佐野は「正直、僕は歌やダンスがすごく好きなわけじゃないんですが、今のメンバー5人でいることが何よりも楽しくて、5人でいろんな未来を見たい。役者をやっているのも、僕を知ってもらえて、M!LKに還元できたらいいなという思いしかなかった。M!LKがなければ、ここまで役者をやっていたのかわからないです」と明かした。

さらに「ソロでの俳優業が注目されたときにグループを抜けようとは思わなかった?」という質問に、佐野は「僕の中で根底にあったのが、“M!LKで有名になりたい”というのが一番大きかったので、抜けちゃったら元も子もない」と即答していた。

佐野が出演した12日放送の『日曜日の初耳学』は、Tverで見逃し配信中。