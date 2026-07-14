timelesz・原嘉孝、篠塚大輝とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが、14日に放送されるTBS系バラエティ番組『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』(毎週火曜23:56～)で、大好評夢実験シリーズに挑戦する。

同番組は、チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)とtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務める“地球まるごと大実験バラエティ”。自然を愛するスペシャリスト「ネイチャーティーチャー」から知識を学びながら、さまざまな未知の領域に挑戦していく。

今回放送されるのは、好評企画の“夢実験シリーズ”「脳科学の天才ならお化け屋敷の怖さを打ち消せるのか!?」。チョコレートプラネットと原、篠塚の4人が、脳科学の視点から“恐怖心の克服”に挑む。

timelesz 原嘉孝

実験に協力するのは、脳科学のスペシャリスト・阿部和穂氏。4人はまず、「怖い」という感情がどのように生まれるのかを学び、恐怖を打ち消すためのヒントを探る。

さらに阿部氏からは、「人間が即座に恐怖に打ち勝つ方法」とされる秘策も伝授されることに。その効果を検証するため、代表として原がお化け屋敷に潜入。残る3人はモニタリングしながら実験の行方を見守る。

果たして、脳科学の力によってお化け屋敷の恐怖を軽減することはできるのか。スタジオメンバーが挑む検証の結果に注目が集まる。

【編集部MEMO】

『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』は、毎週火曜23:56～24:24放送。（※一部地域を除く）



［出演者］

MC:チョコレートプラネット 原嘉孝(timelesz) 篠塚大輝(timelesz)

(C)TBS