医大に進学するも、医師にならずに自営業の道を進み、常に「自分ならではの役割は何か」を探し求める中で、テクニカルダイビングと出会った――。MBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00～)で、水中探検家の伊左治佳孝さんに密着した。SNSでは「水中探検家としての生き方に矜持を感じた」と背中を押された視聴者たちの声が上がっている。

水中世界で「前人未踏」に挑む

太平洋に浮かぶ絶海の孤島・南大東島の巨大水中洞窟の発見、玄界灘沖の水深80mに眠る沈船「常陸丸」の潜水調査…水中世界を舞台に「前人未踏」を切り拓き続けているのが水中探検家の伊左治佳孝さん。洞窟や深海などの極限環境に挑む高度な潜水技術「テクニカルダイビング」の若きプロフェッショナルだ。

あらゆるリスクと隣り合わせの水中世界に果敢に挑む伊左治さんだが、潜ること自体が好きというわけではないという。「探検をした先で見つけたものを、誰かと共有したい」。命をかけて自らのロマンを追い求める、という探検家像は早々に覆される。

経歴は異色。医大に進学するも、医師にならずに自営業の道を進む。常に「自分ならではの役割は何か」を探し求める中で、テクニカルダイビングと出会った。誰も到達したことのない水中世界を切り拓くこの潜水技術でなら、自分の果たすべき役割も見出すことができると、「水中探検家」を名乗り始めた。

自宅は持たず、インストラクターとして収入を確保し、探検や講習で赴く先のホテルを転々としている。そのひとつの住まいで彼は語る。「人間には愛される軸と評価される軸がある。僕は評価される軸へと踏み切った」。

そんな彼は、危険な場所へ潜る際には、必ず先に遺書をしたためるのだと言う。

2024年、伊左治さんは前代未聞の調査に乗り出す。かつて山口県宇部市で操業した海底炭鉱「長生炭鉱」。戦時中の1942年に発生した水没事故により、朝鮮半島出身者を多く含む183人が亡くなった。市民団体による遺骨収容が進展していないことを知り、潜水調査に名乗りを上げた。

視界がほとんどない水中で、先の尖った鉄片によって防寒用の潜水スーツが裂かれたこともある。決死の潜水調査で道を切り拓き、昨年8月、韓国人ダイバーによって初の遺骨収容が実現した。今年2月にも、海外のダイバー仲間たちと共に大規模な潜水調査を実施。新たな遺骨収容が叶った矢先、悲劇が起こる。ダイバーの1人が調査中に意識を失い、命を落としてしまったのだ。

これに伊左治さんは、あえて淡々とコメントをする。「僕たちは潜水のプロとして自分の判断と技術で、誰かに強制されたわけじゃなく潜っている。それをプライドに思っている。責任を他に持っていくのはダイバーとしての彼への尊厳を損なうことだと思う」

亡き仲間への思いを胸に秋吉台へ

事故後、日本最大のカルスト台地 秋吉台の巨大地下水系への探検を開始した。それはこの地で亡くした仲間の鎮魂の意味もあった。自ら買い取ったという彼の遺品を前に伊左治さんは「一生かけてもやりきれないほどある。(まだ行けてない場所がたくさんあるので、僕の水中探検家としての道は)終わらないですね」と語り、そして秋吉台の地下へ潜っていった──。

これにX(Twitter)では、「水中なんて逃げ場がない。本当にすごいことをやっている」と彼の偉業を讃える声のほか、「その生き方に矜持を感じる」「友人が寂しがり屋と語っていたがそうは見えない生き様」「愛される軸と評価される軸…確かに」「淡々と語る言葉の中にアツい信念と、彼の水中探検家としての矜持を感じて感動した」「これは録画案件」など、その生き様に憧れ、自らを振り返るユーザーたちのコメントであふれていた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。