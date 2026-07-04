スーパーエキストラ時代は「睡眠時間は平均2時間ぐらい」――。3日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜23:00～）に俳優の一ノ瀬ワタルがゲスト出演。キックボクサー時代のタイでの修行生活や映画『クローズZERO II』へのエキストラ出演、スーパーエキストラ時代の苦労などを語った。

一ノ瀬ワタル

中学卒業後に上京した一ノ瀬は、キックボクサーとして活動。18歳でプロとなり、その後はタイへ渡ってムエタイ修行に打ち込んだ。

当時について一ノ瀬は「18歳の時に内弟子に行くんですけど、ジムから外出禁止で携帯も持っちゃいけない。おしゃべりも禁止でテレビもなくて。窓の外を見るという娯楽しかなかった」と回想。さらに、タイでは「ジャングルの中にあるジムに送られて飯は1日2回。足りなくなるので、ジャングルに飯を取りに行くんです。スズメやカエルとか、バナナを採って」と過酷な生活を2年間送っていたという。

当時は俳優を目指していたわけではなく、「キックボクシングで大成したいと思っていた」という一ノ瀬。しかし、映画『クローズZERO II』のエキストラ出演が人生の転機となる。

「『クローズ』が大好きだったので、エキストラで出たいと思った」と振り返り、知人を介して三池崇史監督との縁が生まれたという。その後、東京のジムへ移籍すると、生活費を稼ぐためにエキストラのアルバイトを始めた。

当時は「スーパーエキストラ」と呼ばれるほど数多くの現場に参加していたといい、「睡眠時間は平均2時間ぐらいで、現場を掛け持ちしていたというか」と告白。収入についても「固定給でもらっていたので、ギリギリ10万円やったですけど」と明かした。

その後、現場で出会ったプロデューサーから「ちゃんとした事務所を紹介してあげる」と声をかけられ、本格的に俳優の道へ進むことになったという。

2023年配信の『サンクチュアリ -聖域-』で主演を務め、一躍注目を集めた一ノ瀬。江口カン監督については「俺にはすごい厳しかったですから。部活の強豪校の先生みたいな」と振り返った。

この放送は、TVerで配信されている。