「全部が愛おしく思えてきて……」俳優でM!LKの佐野勇斗が5日、都内で行われたTBS系ドラマ『君の好きは無敵』(7月14日スタート 毎週火曜22:00～)の第1話特別試写会&制作発表会見に登壇。最近かわいいと感じたものを明かした。

佐野勇斗

小野花梨、番宣でM!LKメンバーと共演「最後に『うちの佐野を…』」

会見では、SNSで集められた質問にキャスト陣が回答するコーナーも実施。作品タイトルにちなみ、「撮影が始まってから“かわいい”と気づいたものや人は?」という質問が寄せられる。

「僕は“かわいい”があまりわからなかった」と本音をこぼした佐野は、「いろんなものをかわいいと思おうと思って、僕の中で質問を投げかけてみたんです」と話す。自問自答した結果、“かわいい”と思えるものを発見したそうで、「M!LKのメンバーの塩崎太智(※崎はたつさき)。どんどんかわいく見えてきちゃって……(笑)」と回答。塩崎をかわいく感じた理由について、「すごいがんばっている。頬張ったりとか、水の中に頭を突っ込んだりとか……全部が愛おしく思えてきて(笑)。塩崎と会うたびに『かわいいよなぁ』と思うようになった」と明かした。

また、番組に宣伝で出演した際に塩崎と共演したという小野花梨は、「最後に『うちの佐野をよろしくお願いいたします』とご挨拶いただきまして……」とM!LKのメンバー愛を感じるエピソードを披露。共演者から感嘆の声が上がると、佐野は「あいつ、そんなことできるんですね(笑)」と照れた表情を浮かべていた。

イベントには佐野のほか松本若菜、小野、金田哲(はんにゃ.)、白本彩奈、島崎和歌子、藤井隆、本郷奏多が登壇した。

『君の好きは無敵』第1話あらすじ

大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈(松本若菜)は、突然「FIRE(早期リタイア)します!」と宣言する。颯爽と退職し、悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。

そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月(佐野勇斗)。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇する。いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗して、瀬尾を救出しようとするも失敗してしまう。仕事を失い、激怒した瀬尾への償いのため、杏奈は瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと」というあまりに無謀なものだった。

いつもお辞儀が深い佐野勇斗

観客との掛け合いを楽しむ場面も

役名を忘れた小野花梨にびっくり

共演者のコメントに爆笑

藤井隆のボケにツッコミ

ダブルピースかと思いきや、

カメラを指差し