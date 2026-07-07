俳優の小野花梨が5日、都内で行われたTBS系ドラマ『君の好きは無敵』(7月14日スタート 毎週火曜22:00～)の第1話特別試写会&制作発表会見に登壇。アクションシーンの裏側を明かした。

小野花梨

M!LK佐野勇斗は受け身が上手? マットなしでのアクションも提案

今作で、大手キャラクター会社「MERRY」のキャラクタープロデューサー・佐々岡鈴加を演じる小野。会見冒頭のあいさつでは、「MERRYの社員の……あれ、私、誰でしたっけ……?」と自身の役名を忘れてしまうハプニングも。隣の佐野勇斗から、「いろんな仕事をやりすぎですよ!」とツッコまれてしまっていた。

また、キャラクタープロデューサーという役どころながら、第1話ではアクションシーンにも挑戦したそうで、「アクション教室に通わせていただいて。投げさせていただいたんですけど、佐野さんは受け身がお上手でした」と振り返る。

そんな佐野からアクションシーンで提案があったといい、「もちろん分厚いマットが敷いてあったんですけど、『いらなくても大丈夫かも』とおっしゃって」と明かした小野。しかし、「さすがにM!LKを(マットなしで)投げるのは怖すぎる!」と不安を抱いていたが、「撮影時はちゃんと用意していただきました」と安堵した。一方の佐野は、自身が「マットなしでも大丈夫」と言ったことをすっかり忘れていたようで、小野から「M!LKをマットなしで投げれない」と言われると、「イジってるだろ!」と返して笑いを誘っていた。

イベントには小野、佐野のほか、松本若菜、金田哲(はんにゃ.)、白本彩奈、島崎和歌子、藤井隆、本郷奏多が登壇した。

『君の好きは無敵』第1話あらすじ

大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈(松本若菜)は、突然「FIRE(早期リタイア)します!」と宣言する。颯爽と退職し、悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。

そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月(佐野勇斗)。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇する。いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗して、瀬尾を救出しようとするも失敗してしまう。仕事を失い、激怒した瀬尾への償いのため、杏奈は瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと」というあまりに無謀なものだった。