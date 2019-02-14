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「観光列車」の最新情報・話題まとめ

全国を走る観光列車の最新ニュース・コラムを紹介します

2019年04月06日(土)

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あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式

鉄道 04/06 14:00

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鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は

鉄道 04/06 13:15

2019年04月03日(水)

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JR東日本、サイクルトレイン「B.B.BASE」台湾でプロモーション展開

鉄道 04/03 17:35

2019年03月23日(土)

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阪急電鉄「京とれいん 雅洛」デビュー - 春休みに神戸線から直通も

鉄道 03/23 12:16

2019年03月22日(金)

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西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」オリジナルデザイン「nimoca」発売

鉄道 03/22 21:26

2019年03月20日(水)

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阪急電鉄7000系「京とれいん 雅洛」運行開始前に内覧会、写真120枚

鉄道 03/20 14:46

2019年03月15日(金)

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岡山電気軌道「おかでんチャギントン」キャラクターを観光電車に

鉄道 03/15 19:31

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JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も

鉄道 03/15 19:15

2019年03月13日(水)

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西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」試乗、沿線食材で春メニュー提供

鉄道 03/13 07:10

2019年03月12日(火)

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西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」デビュー前に天神大牟田線を走行

鉄道 03/12 06:53

2019年03月11日(月)

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西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」制服・食器に伝統的工芸品を採用

鉄道 03/11 12:26

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西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」夏メニュー＆ブランチの旅を発表

鉄道 03/11 12:13

2019年03月08日(金)

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鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足

鉄道 03/08 06:00

2019年03月05日(火)

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JR東日本「フルーティアふくしま」「とれいゆ つばさ」4月から変更

鉄道 03/05 08:07

2019年02月25日(月)

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開

鉄道 02/25 21:11

2019年02月22日(金)

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叡山電鉄、観光列車「ひえい」を使用「えいでん美食電車」3/17運行

鉄道 02/22 19:06

2019年02月20日(水)

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東急電鉄、伊豆観光列車「THE ROYAL EXPRESS」専用バス5月導入予定

鉄道 02/20 17:21

2019年02月18日(月)

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JR東日本・東武鉄道、栃木アフターDCに合わせイベント列車を運行

鉄道 02/18 23:13

2019年02月17日(日)

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道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行

鉄道 02/17 19:02

2019年02月16日(土)

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鉄道ニュース週報 第160回 「鉄旅オブザイヤー2018」列車と花火の競演に感動、学生参加のアイデア光る

鉄道 02/16 07:00

2019年02月14日(木)

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JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入

鉄道 02/14 19:39

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JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ

鉄道 02/14 19:17

2019年02月12日(火)

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JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ

鉄道 02/12 16:41

2019年02月10日(日)

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東急電鉄、世界的バイオリニストと「THE ROYAL EXPRESS」の旅発売

鉄道 02/10 18:30

2019年02月08日(金)

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阪急電鉄「京とれいん 雅洛」3/23運転開始 - 7000系改造の2編成目

鉄道 02/08 18:18

2019年02月06日(水)

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行

鉄道 02/06 19:21

2019年02月02日(土)

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JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し

鉄道 02/02 23:54

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鉄道ニュース週報 第158回 JR北海道で東急電鉄が「THE ROYAL EXPRESS」運行? 実現の可能性は

鉄道 02/02 07:00

2019年02月01日(金)

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西鉄6050形改造「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」お披露目 - 写真115枚

鉄道 02/01 15:43

2019年01月31日(木)

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JR北海道「流氷物語号」運転期間中におもてなしイベントなど実施

鉄道 01/31 16:31

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