「観光列車」の最新情報・話題まとめ
2019年04月06日(土)
あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
鉄道 04/06 14:00
鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
鉄道 04/06 13:15
2019年04月03日(水)
JR東日本、サイクルトレイン「B.B.BASE」台湾でプロモーション展開
鉄道 04/03 17:35
2019年03月23日(土)
阪急電鉄「京とれいん 雅洛」デビュー - 春休みに神戸線から直通も
鉄道 03/23 12:16
2019年03月22日(金)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」オリジナルデザイン「nimoca」発売
鉄道 03/22 21:26
2019年03月20日(水)
阪急電鉄7000系「京とれいん 雅洛」運行開始前に内覧会、写真120枚
鉄道 03/20 14:46
2019年03月15日(金)
岡山電気軌道「おかでんチャギントン」キャラクターを観光電車に
鉄道 03/15 19:31
JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も
鉄道 03/15 19:15
2019年03月13日(水)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」試乗、沿線食材で春メニュー提供
鉄道 03/13 07:10
2019年03月12日(火)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」デビュー前に天神大牟田線を走行
鉄道 03/12 06:53
2019年03月11日(月)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」制服・食器に伝統的工芸品を採用
鉄道 03/11 12:26
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」夏メニュー＆ブランチの旅を発表
鉄道 03/11 12:13
2019年03月08日(金)
鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足
鉄道 03/08 06:00
2019年03月05日(火)
JR東日本「フルーティアふくしま」「とれいゆ つばさ」4月から変更
鉄道 03/05 08:07
2019年02月25日(月)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開
鉄道 02/25 21:11
2019年02月22日(金)
叡山電鉄、観光列車「ひえい」を使用「えいでん美食電車」3/17運行
鉄道 02/22 19:06
2019年02月20日(水)
東急電鉄、伊豆観光列車「THE ROYAL EXPRESS」専用バス5月導入予定
鉄道 02/20 17:21
2019年02月18日(月)
JR東日本・東武鉄道、栃木アフターDCに合わせイベント列車を運行
鉄道 02/18 23:13
2019年02月17日(日)
道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行
鉄道 02/17 19:02
2019年02月16日(土)
2019年02月14日(木)
JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入
鉄道 02/14 19:39
JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ
鉄道 02/14 19:17
2019年02月12日(火)
JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ
鉄道 02/12 16:41
2019年02月10日(日)
東急電鉄、世界的バイオリニストと「THE ROYAL EXPRESS」の旅発売
鉄道 02/10 18:30
2019年02月08日(金)
阪急電鉄「京とれいん 雅洛」3/23運転開始 - 7000系改造の2編成目
鉄道 02/08 18:18
2019年02月06日(水)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行
鉄道 02/06 19:21
2019年02月02日(土)
JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し
鉄道 02/02 23:54
2019年02月01日(金)
西鉄6050形改造「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」お披露目 - 写真115枚
鉄道 02/01 15:43
2019年01月31日(木)
JR北海道「流氷物語号」運転期間中におもてなしイベントなど実施
鉄道 01/31 16:31
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
|