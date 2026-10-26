JR西日本は26日、七尾線経由で運行する特急「能登かがり火」の車両を使用した新たな観光特急に関するプロジェクトを発表した。2029年前半のデビューをめざすとしている。

七尾線における新たな観光特急は、車両デザイン監修を七尾市和倉町出身のデザイナー、モリモトシンゴ氏(ボスコ代表)に依頼するほか、列車の詳細について和倉温泉観光協会をはじめとする地域の人々との共創を進めていくとのこと。

地域との対話を通じ、受け継ぎたい文化や未来への思いを列車に込めるだけでなく、対話と制作の過程も発信し、震災の記憶と能登の「今」を伝えるという。新たな列車を能登への入口とし、車内での出会いを街の体験につなぎ、日帰り・宿泊双方の来訪と回遊を促す。

新たな観光特急は、「能登かがり火」で活躍する3両編成の車両2編成を改造して使用。3両中1両を特別車両として設定する。2029年前半に1編成目のデビューをめざし、金沢～和倉温泉間で運転。2編成目の運行開始後、平日を含む毎日運転する計画とされている。列車名と運行の詳細などは決まり次第、改めて発表予定。運行開始後も、能登に関わり続ける人を増やし、交流と新たな営みが生まれる未来を地域とともに作るとしている。

なお、現在運行している七尾線観光列車「花嫁のれん」については、車両の経年にともない、2028年夏頃をもって運行を終了する予定となった。