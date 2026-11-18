JR東海は18日、特急形電車373系1編成(3両編成)の内外装を全面的に改造した特別列車を飯田線・身延線エリアで2029年春(予定)から運行すると発表した。

飯田線と身延線は中央アルプス・南アルプスという国内有数の急峻な山脈に沿った山間部を抜け、山々に囲まれた地域ならではの景色、食材、文化など、魅力ある観光資源を有する路線となっている。新たに運行する特別列車は、車窓に広がる四季折々の風景を上質な車内空間で楽しむことができ、日常とは異なるゆったりとした特別な時間を提供するという。

エクステリアに関して、山々が描く美しい稜線を側面の線形とグラデーションで表現するとともに、沿線の山々を「深緑色」、木々の色づきの変化を「山吹色」という日本の伝統色で表現。沿線の風景を広いアングルで楽しめるように、車両の一部に大型の展望窓を新たに設ける。インテリアも大幅に改造予定としており、非日常が感じられる上質な空間を演出する。

使用する373系はこれまで、特急「伊那路」「ふじかわ」などで活躍してきた。JR東海にとって初めて、会社発足後に新製した車両に対して特別な改造を行う観光列車になるとのこと。飯田線・身延線エリアで2029年春から運行予定としており、運行区間は現在検討中。列車名と詳細な車両デザイン、サービス内容、運行の詳細などは決まり次第、改めて発表する。