JR北海道は14日、新しい観光列車として2027年2月の運行開始を予定している「赤い星」編成の報道公開を実施した。キハ143形(一般形気動車)を改造した4両編成の車両で、水戸岡鋭治氏がデザインを担当。ラグジュアリークラスの観光列車として運行される。

赤い星・青い星(JR北海道)の画像をもっと見る

同社は2024年、沿線とともに北海道の活性化を図る「スタートレイン計画」を始動させ、キハ143形を改造した新しい観光列車「赤い星」「青い星」(ともに4両編成)を製作すると発表。今回公開された「赤い星」編成は、北海道開拓使のシンボル「赤星」をイメージしており、ラグジュアリー(豪華)クラスの座席・設備を備えた全車グリーン車指定席の車両となる。

エクステリアは、種車であるキハ143形の外形を生かした上で、深みの感じられる赤色を車体色に採用。星形のエンブレムとマークを車体前面・側面に取り付け、高級感を演出した。

インテリアもラグジュアリーな雰囲気を演出すべく、天井、床、壁など車内全体で木材をふんだんに使用。1号車はボックス席に加え、車内での会話と車窓風景を満喫できる開放的なサロンスペースを設けた。2号車は1両すべてフリースペースのラウンジカーとし、さまざまな形状の椅子やテーブルなど用意。利用者が食事を楽しむだけでなく、休憩などでゆっくりくつろげる空間としている。2号車のカウンターで、旅の思い出に残る商品も販売する。

ボックス席は1号車だけでなく3号車にも設置されており、対面式・非対面式のさまざまな座席を用意。1名から利用可能とされ、座席の位置により思い思いのスタイルで利用できる。2～4名の利用に最適な空間として、3号車にセミコンパートメントも設置。家族またはグループでゆったりとくつろげる半個室のスペースとなる。

4号車は車端部に2人用個室、車両中央部に5・6人用個室を配置。床を畳敷きとし、靴を脱いで移動可能とするなど、「まるで自分の家で寛いでいるような空間」をめざした。2人用個室は車両全幅を使用して作られ、足もとまで広がる展望を満喫できる。5・6人用個室は家族などが安らぎの時間を過ごせる空間に。個室の他にお茶でひと息つける茶室も設けた。

「赤い星」編成の特徴として、4両それぞれに異なる役割を持たせ、乗客が旅の過ごし方を選べる構成とした点が挙げられる。会話や車窓風景を楽しめるサロン、自由に過ごせるラウンジ、複数人で利用できるボックス席とセミコンパートメント、プライベートな時間を重視した個室と茶室など、多様な空間を用意。1名での利用から家族・グループでの旅行まで幅広いニーズに応えつつ、移動そのものを特別な体験へと変えることをめざした車両といえる。

札幌～網走間(函館本線・石北本線経由)の長距離運行をはじめ、季節や地域に応じて運行区間を変える点も特徴。車内での過ごし方と沿線の風景、地域の魅力を組み合わせたラグジュアリーな観光列車として、北海道の新たな旅の選択肢となることを期待したい。

「赤い星」編成の運行開始日は2027年2月3日の予定。札幌駅9時7分頃発・網走駅15時59分頃着の「赤い星 オホーツクの風」として運行される。翌日の2月4日は、網走駅10時0分頃発・札幌駅17時22分頃着の「赤い星 雪華の風」として運行。両列車とも3月6～7日までに計12回の運行を予定している。11月4日から「ランチプラン」(乗車+ランチ)の販売を開始しており、大人1名・片道利用での販売額は3万9,000円(ボックス席、セミコンパートメント)、5万円(5・6人用個室)、10万円(2人用個室)。各運行日の1カ月前から乗車のみのプラン(ボックス席、セミコンパートメントのみ)も販売され、大人1名・片道利用で2万3,340円となる。

その後、2027年の4月下旬から7月中旬にかけて、釧路発知床斜里行「赤い星 湿原のいぶき」、知床斜里発釧路行「赤い星 山麓のめぶき」を運行予定。2027年8～9月には、東急とJR北海道による「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」の新たな車両として「赤い星」編成を使用する。道東エリアを中心としたコース、函館本線を中心としたコースの2種類を設定し、いずれも3泊4日の行程を予定している。なお、もうひとつの新しい観光列車「青い星」編成は2027年7月1日に運行開始予定。プレミアム(上質)クラスの座席・設備を備え、7～9月に旭川～富良野間で「青い星 丘のいろどり」として運行予定となっている。