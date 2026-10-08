JR九州は8日、D＆S列車「かわせみ やませみ」を佐賀～多良間で特別運行する日帰りツアー「『特急 かわせみ やませみ』で行く鹿島・太良のおもてなしと海鮮BBQを愉しむ旅」を11月14日に実施すると発表した。肥前浜駅や肥前七浦駅で地元特産品をふるまい、物販などのおもてなしを実施。太良町で海鮮バーベキューも楽しめる内容となっている。

佐賀駅を発着駅とし、「かわせみ やませみ」に乗って鹿島・太良地域を訪れる日帰りツアーに。往路は佐賀駅10時48分発・多良駅12時17分着とされ、途中の肥前浜駅で約10分、肥前七浦駅で約20分停車する。両駅とも地元の特産品や物販などのおもてなしを予定している。

多良駅到着後、徒歩約10分の場所にある「海鮮焼 海道丸」へ移動。昼食としてツアーオリジナルの海鮮バーベキューを味わう。昼食後は再び「かわせみ やませみ」に乗車し、多良駅14時17分発・佐賀駅15時26分着で運行。復路も肥前浜駅に約22分停車し、おもてなしを実施する。なお、団体臨時列車として運行するため、発着時刻が変更となる場合がある。

おもてなしのイメージ

旅行代金は大人・こども(小学生)ともに1人9,500円。募集人数は50人、最少催行人数は30人。小学生未満の幼児についても、JRの座席と食事が必要な場合はこども旅行代金が必要となる。10月9日9時30分から販売開始し、インターネットの「JTB-BOKUN」予約サイトで予約を受け付ける。支払いはクレジットカード決済のみとのこと。