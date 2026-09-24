JR九州は24日、特急「海幸山幸」について、2027年春に2号車の一部を中心としたリニューアルを実施すると発表した。太平洋を正面に望むグリーン席6席と、地元の逸品を販売する車内販売カウンターを新設する。

新設するグリーン席は、太平洋の大海原をはじめとした車窓風景を楽しめるように、窓側を向いた座席を6席配置。折りたたみ式テーブルを備え、窓枠上部に繊細な組子細工を施すことで、伝統工芸が彩る上質な空間を演出する。車内販売カウンターにも豊かな質感の木材を使用し、木のぬくもりと心地よいやすらぎを感じられる空間とする。

リニューアルに合わせ、グリーン料金を新たに設定するとともに、一部区間の特急料金も見直す。通常期に普通車指定席を利用する場合、現行の宮崎～南郷間は運賃1,510円・特急料金1,630円、合計3,140円だが、リニューアル後は特急料金を2,030円に改定し、合計3,540円とする。宮崎～北郷・飫肥・油津間も特急料金を現行の1,630円から1,780円に変更。一方、宮崎～青島間の特急料金は1,530円のままとする。

通常期のグリーン車指定席は、区間にかかわらずグリーン料金を1,800円に設定。宮崎～青島間は運賃450円・特急料金500円・グリーン料金1,800円で合計2,750円、宮崎～南郷間は運賃1,510円・特急料金1,000円・グリーン料金1,800円で合計4,310円となる。南宮崎～南郷間は合計4,100円、宮崎空港～南郷間は合計4,230円となる。

なお、現在の「海幸山幸」は田吉～南郷間の乗車区間に対して特急料金を設定しているが、リニューアル後は宮崎～田吉間を含む全乗車区間で特急料金が必要となる。リニューアル工事にともない、2026年12月上旬から運休する予定。運休の詳細は10月中旬に発表される。