JR九州は、「熊本デスティネーションキャンペーン連動キャンペーン」(2026年7～9月の「熊本デスティネーションキャンペーン」に連動し、12月まで期間を拡大して展開)の特別企画として、普段は豊肥本線の熊本～宮地間で運転している特急「あそぼーい!」を11月14日に博多～熊本間で特別運行すると発表した。

特急「あそぼーい!」は11月14日、鹿児島本線の博多駅を10時18分に発車。途中の鳥栖駅(10時47分発)、久留米駅(10時55分発)、大牟田駅(11時30分発)、玉名駅(11時54分発)に停車し、熊本駅へ12時18分に到着する。同列車は全車指定席で運転される。

同じく11月14日、「くまモンアドベンチャー号」(キハ200形)も臨時快速列車として、豊肥本線の熊本～宮地間を1往復する。下りは熊本駅9時57分発・宮地駅11時32分着、上りは宮地駅12時2分発・熊本駅13時20分着とされ、全車指定席で運転される。なお、「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて登場した「くまモンアドベンチャー号」は、キハ200形の在来線車両を12月31日まで、800系の新幹線車両を10月中旬まで運行予定とのこと。

あわせて熊本県内の観光施設とショップ、観光案内所、JR九州のD＆S列車車内などを巡る「クマドベンチャースタンプラリー」の第2弾を10月1日から12月31日まで開催する。夏版に続き、くまモンと熊本の名所・観光スポットがコラボしたオリジナルスタンプを設置し、参加費は無料。3個達成でステッカー、6個達成でアクリルキーホルダーを進呈する。